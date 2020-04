Dopo aver lanciato la seguitissima #Africachallenge su TikTok e dopo essere risultata finalista del contest Primo Maggio Next 2020 (ne abbiamo parlato Qui), torna Symo con il singolo Non So Se Ci Sarai (distribuzione Artist First).

Il grande pubblico conobbe Symo nel dicembre 2018, quando partecipò in diretta e in prima serata su Raiuno alla finale di Sanremo Giovani con il singolo Paura di amare (Qui la nostra scheda e Qui la videointervista).

Non So Se Ci Sarai è una ballad R&B e porta la firma dalla stessa Symo, con beat a cura di SS6 Produzioni.

Il brano racconta le paure e le insicurezze che si provano quando, anche davanti a un sentimento molto forte, si comprende che il per sempre non è destinato a quel momento.

Non so se ci sarai è la colonna sonora di una storia che ha come palcoscenico Roma, la città di Symo. Una dichiarazione d’amore anche nei confronti della Città Eterna, grazie anche a un esplicito omaggio al brano popolare Roma nun fa’ la stupida stasera, composto dal Maestro Armando Trovajoli, con testi di Pietro Garinei e Sandro Giovannini e parte della colonna sonora della commedia musicale Rugantino.

SYMO NON SO SE CI SARAI

“Ho scritto questa canzone due anni fa. Ero innamorata, ma dentro di me sapevo che prima o poi dovevo fare i conti con la parola fine. Difatti il testo è caratterizzato da ma, se e non, da ipotesi e negazioni. Quello che traspare in questo brano è l’autenticità e la verità di un’esperienza che ho vissuto sulla mia pelle.”

Così Symo spiega il nuovo singolo, che rappresenta l’inizio di un nuovo capitolo nella sua vita artistica.