Sylvia in “W la noia” canta il bisogno di essere indipendenti dagli altri sfidando anche i momenti di solitudine

L’artista piemontese Sylvia Meritano, in arte semplicemente Sylvia, torna in radio e sulle piattaforme digitali con il singolo W la noia, fuori per Astral Music.

Andiamo a conoscere meglio Sylvia…

La ragazza inizia a studiare canto a 13 anni presso l’officina musicale di Chieri.

Negli anni successivi partecipa per diverse edizioni al Nastro D’Argento di San Damiano D’Asti, nel 2017 e ad Area Sanremo (arrivando in semifinale).

Nel gennaio del 2020 esce il singolo Tra sogno e realtà prodotto dalla Flender Produzioni di Roma. Con questo brano riceve il premio “Rilevazione dell’anno” da Radio Alba e G.R.P.

Nel 2022 inizia a cantare in diversi locali e, durante l’estate, partecipa al tour di The Voice Senior 2022, il programma di Rai 1, nelle piazze italiane. Sempre nel 2022 entra in studio seguita dal produttore Andrea Mei (già al lavoro con Gang, Nomadi, Danilo Sacco e molti altri) e realizza il nuovo singolo.

Sylvia W la noia

W la noia è il primo brano di Sylvia ad uscire con Astralmusic. La canzone ès tata scritta da Andrea Mei e Marco Ciappelli, già autore per Noemi, Alessandra Amoroso, Nina Zilli e altri grandi interpreti.

In questo brano la ragazza racconta la voglia di essere sé stessi, il bisogno di essere indipendenti dagli altri sfidando anche i momenti di solitudine.

Ecco come racconta il brano Sylvia:

“La canzone è un inno alla propria vita, ai sentimenti che viviamo e che sono spesso confusi dal nostro modo di vivere consumistico ‘I bei regali regali di Natale’. È un brano forte e deciso che mette in luce la nostra personalità. Pirandello denunciava noi stessi e la comunità di imporci delle maschere per poter sopravvivere nella società, questo brano invita a togliersele e a esaltare la vita e quindi anche la noia in tutti i suoi aspetti“.

Qui a seguire il videoclip ufficiale: