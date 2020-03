Svegliaginevra canta il suo sbaglio più bello nel brano “Simone”

La giovane cantautrice campana Svegliaginevra torna sulla scena musicale con un nuovo singolo, dopo aver pubblicato – due mesi fa – il brano d’esordio Senza di me. La canzone, disponibile negli store digitali dal 20 marzo 2020, si chiama Simone.

Con questo pezzo, l’artista fa i conti con le sue cicatrici in amore; e tra i cocci del passato, chiama per nome il suo sbaglio più bello. Si tratta di un brano d’amore per cuori infranti, che conferma l’attitudine di Svegliaginevra per una dimensione interiore ed emotiva.

Parlando di Simone, la cantautrice si lascia andare ad una riflessione sull’amore: “Cercarsi senza trovarsi mai è il prezzo da pagare per non avere avuto la pazienza di aspettare e il cuore di capire che nessun ragionamento ci avrebbe dato la risposta giusta”. Ed ancora, prosegue: “Persi nel silenzio dell’ennesimo abbraccio, per dimenticarci di ciò che siamo: due di due universi danneggiati e troppo lontani, fatti di promesse trascinate dal vento come pezzi sparsi di cuore, come stelle implose per paura del buio mentre il cielo stende le sue aurore altrove, dove l’amore non conosce tempo e i sentimenti non invecchiano”.

Secondo Svegliaginevra, insomma, “a noi, che d’amore non ci intendiamo, non resta che incastrarci tra le parole di questo lento, scivolandoci via tra le braccia per non esserci mai stretti abbastanza”.

Simone, scritta da Svegliaginevra, è prodotta, registrata e mixata da Leonardo Lombardi negli studi de La Clinica Dischi. Il master è a cura di Salvatore Addeo.

Ecco chi è Svegliaginevra

Svegliaginevra è una giovane cantautrice campana, su cui l’etichetta spezzina La Clinica Dischi punta molto. Il suo esordio nel mondo musicale risale a gennaio 2020, quando pubblica il singolo Senza di me. Il brano ottiene oltre 20.000 streams e Svegliaginevra entra così tra i nomi dei nuovi artisti della scena indie di Spotify.

Adesso, la cantautrice prosegue il suo percorso artistico con il singolo Simone: l’intenzione è di confermare le aspettative. Ecco le parole con cui è presentato e descritto il progetto Svegliaginevra:

“Svegliaginevra, che il tempo non aspetta il permesso per mangiarti via i tuoi anni. Svegliaginevra, che non saranno le fantasie della notte a rendere meno amaro il giorno.

Svegliaginevra, che a questo mondo ci sta solo chi ha il coraggio di non dormire mai, perché il mattino ha l’oro in bocca e un coltello fra i denti.

Svegliaginevra che la vita ti scorre davanti e nemmeno te ne accorgi, mentre dimentichi un altro compleanno e piangi l’ennesimo cuore infranto. Svegliaginevra, che abbiamo dimenticato come si sogna”.

Simone, il testo

Qui di seguito potete leggere il testo del brano di Svegliaginevra, Simone:

Simone noi siamo in transito

Eppure mi hai dato in prestito

Un bacio che tu hai

Difeso da cosi lontano

Che non ti ho toccato

Mai così vicino

Mi hai rubato l’amore

E l’hai portato

Al sicuro da me

È stato quel giorno bellissimo

Al concerto di Vasco all’Olimpico

Hai sentito anche tu? Sai

Ho sentito dentro l’uragano

Mi è scoppiato il cuore

Come un palloncino

Senza fare rumore

Hai cancellato il futuro

Dopo di te

Se fossimo due stelle

Se fossimo magneti Se fossimo teoremi

Me li studierei

Se fossimo due accenti

Se fossimo tappeti Se fossimo due versi

Io ci sposterei

Da un’altra parte

Simone dai calmati un attimo

Ti fai prendere troppo dal panico

Sempre di più dai

Ma quant’è bello che ci raccontiamo

Tutte le debolezze?

Non sentirti un cretino

Sotto casa la frase

Che mi hai scritto sul muro

Se fossimo due stelle

Se fossimo magneti Se fossimo teoremi

Me li studierei

Se fossimo due accenti

Se fossimo tappeti Se fossimo due versi

Io ci sposterei

Da un’altra parte

Da un’altra parte

Mi vieni a cercare

Da un’altra parte Da un’altra parte

Da un’altra parte

Ti vengo a cercare

Da un’altra parte Da un’altra parte

Se fossimo due stelle

Se fossimo magneti Se fossimo teoremi

Me li studierei

Se fossimo due accenti

Se fossimo tappeti Se fossimo due versi

Io ci sposterei

Da un’altra parte