Subsonica: posticipato in autunno il Microchip Temporale Club Tour

A causa dell’emergenza sanitaria in atto, i Subsonica hanno annunciato il posticipo di Microchip Temporale Club Tour, la tournée che celebra il ventesimo anniversario del primo grande successo mainstream della band torinese (Qui la videointervista di presentazione del progetto).

I biglietti acquistati saranno validi per le nuove date. Per tutti i concerti è possibile rivendere i biglietti utilizzando la piattaforma Fansale di TicketOne.

“Cari Terrestri, nella sincera speranza che stiate tutti bene – a tal proposito vi invitiamo a farci conoscere la vostra situazione con un commento qui sotto – siamo costretti, dalle attuali circostanze, a comunicarvi che il “Microchip Temporale Club Tour” è rinviato al prossimo autunno.”

Questo il messaggio che i Subsonica hanno postato sui social.

SUBSONICA – MICROCHIP TEMPORALE CLUB TOUR

Ecco il calendario aggiornato del tour prodotto da Vertigo.

14.10 Firenze, Tuscany Hall

16.10 Perugia, Afterlife

17.10 Marghera (VE), Centro Sociale Rivolta

22.10 Padova, Hall – SOLD OUT

23.10 Nonantola (MO), Vox – SOLD OUT (biglietti del 6 marzo validi per questa data)

24.10 Nonantola (MO), Vox – SOLD OUT (biglietti del 27 marzo validi per questa data)

28.10 Roma, Atlantico (biglietti del 24 marzo validi per questa data)

29.10 Roma, Atlantico (biglietti del 25 marzo validi per questa data)

30.10 Senigallia (AN), Mamamia

06.11 Pordenone, Capitol – SOLD OUT

07.11 Trezzo Sull’adda (MI), Live Club – SOLD OUT

12.11 Napoli, Common Ground

13.11 Mosciano Stazione (TE), Pin Up

14.11 Modugno (BA), Demodé Club

17.11 Milano, Alcatraz – SOLD OUT (biglietti dell’8 aprile validi per questa data)

18.11 Milano, Alcatraz (biglietti del 9 aprile validi per questa data)

20.11 Venaria Reale (TO), Teatro della Concordia (biglietti del 31 marzo validi per questa data)

21.11 Venaria Reale (TO), Teatro della Concordia – SOLD OUT (biglietti del 14 marzo validi per questa data)

22.11 Venaria Reale (TO), Teatro della Concordia – SOLD OUT (biglietti del 15 marzo validi per questa data)

Il concerto in programma a Brescia è in via di riprogrammazione.

CLICCA SUL BANNER PER ACQUISTARE I BIGLIETTI