Gli STT dall’inedito che ha commosso Fedez al brano fotocopia, con tanto di polemica, di “Shakerando”

X Factor STT. Un mese fa nelle Audition gli STT, duo di fratelli rapper, hanno presentato l’inedito Oh mama conquistando i giudici del programma. Ai bootcamp si sono dovuti esibire per il loro possibile giudice, Dargen D’Amico, ma il loro inedito non solo non ha colpito il giudice ma è sembrato identico a Shakerando, hit del 2022 di Rhove.

Ma facciamo un passo indietro…

Save ed Esse, questi i nomi dei due fratelli siciliani che oggi vivono a Vicenza, hanno raccontato senza filtri con il brano Oh mama una parte molto difficile della loro vita. Per la precisione il periodo in cui sono stati costretti a lasciare la propria casa a seguito di uno sfratto andando a vivere nella cantina di un’amica di loro madre.

Il pezzo ha portato tutti e quattro i giudici di X Factor a dire sì. Gli STT si sono sciolti in un abbraccio colmo di lacrime, abbraccio che è riuscito a commuovere anche Fedez. Non è andata ugualmente bene ai bootcamp.

X FACTOR STT ai bootcamp

Anche per i Bootcamp gli STT hanno deciso di portare un loro brano inedito. Lo hanno dovuto sottoporre al giudice assegnato al loro gruppo, Dargen D’Amico. Il problema è che sin dalle prime note del brano tutti i giudici, ma anche il pubblico da casa, si sono accorti di essere di fronte ad un brano molto simile, quasi una cover, di Shakerando, la hit del 2022 a firma Rhove.

Quando Dargen glielo ha fatto notare, a fine esibizione, i ragazzi all’inizio hanno cercato di giustificarsi dicendo che non ci vedevano questa somiglianza. Quando il giudice li ha incalzati dicendo loro che il brano era praticamente una cover, i fratelli hanno detto di averla scritta ad ottobre del 2021, quando Shakerando non era ancora uscita, ma di averla purtroppo pubblicata solo in seguito dell’uscita di Rhove. Quest’ultimo infatti è uscito a dicembre 2021 mentre Halo degli STT ad aprile 2022.

Nel chiederci cosa ne penserebbe al riguardo il nostro amico Maestro Luca Valsecchi, Perito plagi certificato, che tra l’altro già ci aveva chiarito, sempre parlando di X Factor, la questione del presunto plagio del pezzo Martina (vedi qui), a seguire trovate l’audio del brano per farvi un’idea.

In ogni caso Dargen dopo aver dato loro una sedia ha effettuato uno switch all’ultimo e quindi non vedremo il duo ai live.