Da Ilaria Alpi a Stefano Cucchi... sette storie di cronaca diventano canzoni nel primo disco del giornalista Stefano Corradino

Note di cronaca è il titolo del progetto discografico d’esordio, un concept album, del giornalista Rai Stefano Corradino, già disponibile sia in vinile ad edizione limitata che in tutte le piattaforme streaming.

Da vent’anni nella Tv di Stato Stefano è riuscito a portare avanti le sue due passioni. Quella seguita sin da giovanissimo, la musica (canta e suona il pianoforte), e quella per il giornalismo, passione che è poi diventato il suo lavoro principale.

Con questo Note di cronaca Stefano Corradino è riuscito nell’impresa non facile di far combaciare questi due elementi fondamentali nella sua vita. Il disco è infatti composta da 7 canzoni che sono a loro volta ispirate a sette storie che Stefano ha raccontato in questi anni nei suoi servizi per Rainews24.

Storie di cronaca e attualità che affrontano temi importanti come l’immigrazione, i morti sul lavoro, le donne vittime di soprusi, le mafie, i diritti umani violati, i giornalisti uccisi e il coraggio del personale sanitario durante la pandemia. Il tema che unisce tutte le canzoni è quindi quello dei diritti umani e il disco, anche per questo, ha una finalità benefica, come spiega il cantautore e giornalista…

“Ho voluto che gran parte del ricavato del disco sia destinato ad Amnesty International, organizzazione di straordinaria sensibilità sul tema dei diritti umani negati”.

Tutti i brani, di matrice cantautorale, sono opera di Stefano Corradino che ha scritto testi e musiche usando un linguaggio melodico ed elastico, a tratti con venature swing, che lasciano spazio al testo e alle qualità interpretative della sua voce. La produzione artistica è di Stefano Profeta.

Per realizzare Note di Cronaca Stefano ha lanciato negli scorsi mesi sulla piattaforma gofundme una raccolta fondi in modo da poterlo autofinanziare. La raccolta ha superato quota 14mila euro in poche settimane.

Il disco, fuori su etichetta Carpe Diem, è impreziosito da una copertina realizzata da Mauro Biani, noto vignettista e illustratore.

Qui a seguire copertina, tracklist e sinossi di tutti i brani dell’album. Le canzoni sono accompagnate da un videoclip che potete vedere qui sul canale ufficiale YouTube di Stefano Corradino.