Si svolgerà sabato 27 giugno presso la terrazza del Padiglione 23 del Policlinico Sant’Orsola di Bologna il concerto degli Stadio Voi Come Noi.

La band, che quest’anno festeggerà 40 anni di carriera, terrà un live speciale per riaccendere la città di Bologna. Un omaggio al sacrificio, alla costanza e all’impegno del personale sanitario che ha reso possibile la ripartenza.

Voi Come Noi non è solo il nome che è stato dato al concerto, ma anche un videoclip di prossima pubblicazione sui canali ufficiali della band, realizzato insieme ad alcuni medici e infermieri del Policlinico sulle note della hit Generazione di fenomeni.

“Voi come Noi sarà la nostra festa del Ringraziamento. Non ci sarà il tacchino, ma attraverso la nostra musica esprimeremo gratitudine e vicinanza nei confronti dei medici, degli infermieri e di tutto il personale sanitario che si è battuto in trincea per difenderci da questa terribile pandemia.”

Queste le parole di Gaetano Curreri.

L’evento del 27 giugno nasce dall’idea di Laura Cordischi (Management Stadio) e Tania Truppo (Responsabile filiale Doc Servizi Bologna).

Il concerto sarà trasmesso in diretta streaming sui canali social della band e sarà arricchito dalla presenza di alcuni importanti ospiti.

Contestualmente la Fondazione Policlinico Sant’Orsola ha lanciato una raccolta fondi in favore del personale sanitario dell’ospedale bolognese e per l’acquisto di DPI per due ospedali siciliani: l’Azienda Ospedaliera Cannizzaro di Catania e l’Ospedale Umberto I di Siracusa.

Un modo per gridare con forza ancora grazie a chi, di fatto, ha reso possibile la ripartenza della città di Bologna e per unire in un abbraccio virtuale gli operatori sanitari italiani da Nord a Sud.

Donazioni:

Iban Fondazione Policlinico Sant’Orsola

Causale: “Voi come Noi”

IT72I0847236760000000101617