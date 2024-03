Il produttore aquilano Stefano Tartaglini, in arte Stabber, annuncia l’uscita del suo primo producer album, “Trueno“, in uscita venerdì 15 marzo per Virgin Music / Universal Music Italia (qui il pre-save).

Anticipato lo scorso 23 febbraio dal singolo “Non odiare mai” feat. Coez, Gemitaiz e Noyz Narcos (ne abbiamo parlato qui), il disco sarà l’espressione di un mondo musicale costruito di anno in anno grazie ai numerosissimi incontri e confronti con gli altri, ma anche e soprattutto di studio e ricerca artistica e personale.

Al suo interno troveremo infatti ben venti artisti – dai pesi massimi del rap del nostro Paese alle voci più interessanti del nostro pop – che si sono messi in gioco in nuovi territori musicali, aggiungendo le proprie barre e le proprie voci alle strumentali che Stabber ha pensato e composto ad hoc per ciascuno di loro.

STABBER, “TRUENO”: LA TRACKLIST

Il profumo delle rose (feat. Danno e Craim) Black & blue (feat. Noemi e Nitro) Piove forte (feat. Gemitaiz, Angelina Mango e Yung Snapp) Let it go (feat. Venerus e Miraa May) Salto nel buio (feat. Coez e Annalisa) Trueno (feat. Salmo) Legends never die (feat. Johnny Marsiglia, Albrorosie e J Lord) Due lune (feat. Ginevra e Laila Al Habash) Fé (feat. Gaia) Non odiare mai (feat. Coez, Gemitaiz e Noyz Narcos) Drifting out (feat. DARRN)

Foto di copertina di Roberto Graziano Moro