Spotify, in Top 50 Lazza dominatore assoluto. Sorpresa Mr. Rain

Spotify ha appena aggiornato la Top50 con tutti e 28 i brani in gara e le sorprese sono notevoli, a partire dal cambio di nome e canzone al vertice.

Ieri vi abbiamo raccontato di Marco Mengoni al N.1 ma i numeri erano molto simili a quelli dei diretti inseguitori. Bene, oggi cambia tutto e la differenza tra chi sta in alto e tutti gli altri è abissale (cit. Tananai).

Dominatore assoluto e indiscusso è Lazza con la sua Cenere e con un totale di più di 2 milioni di riproduzioni in sole 24 ore. Dietro di lui, distanziato di quasi 1 milione di streams, c’è la sorpresa di questa edizione Mr. Rain con Supereroi. Poco più di 1mln e 300 mila ascolti per lui.

Il podio si chiude con un’altra delle sorprese di questi ultimi anni, ormai stabile tra i big della musica italiana e diventata protagonista ieri sera di quello che è stato ribattezzato “waterglass gate“, Madame con quasi 1mln e 300 ascolti.

Arriviamo a Marco Mengoni crollato al 4° posto con 1.218.768 streams, dunque con uno scarto da chi lo precede di circa 50mila riproduzioni.

la top50 spotify dei 28 artisti in gara

Detto dei primi 4, gli unici a superare la soglia del milione o, come Lazza, dei 2 milioni, di seguito ecco gli altri 24 con la loro posizione al netto degli sbalzi tra un numero e l’altro per la presenza dei brani pubblicati da altri artisti prima della settimana sanremese:

5. Colapesce & Dimartino – Splash

6. Tananai – Tango

7. Rosa Chemical – Made In Italy

8. Elodie – Due

9. Paola e Chiara – Furore

10. Ultimo – Alba

11. Coma_cose – L’Addio

12. Mara Sattei – Duemilaminuti

13. Ariete – Mare di Guai

14. Articolo 31 – Un Bel Viaggio

15. Levante – Vivo

16. gIANMARIA – Mostro

18. Olly – Polvere

19. Giorgia – Parole Dette Male

21. LDA – Se Poi Domani

22. Colla Zio – Non Mi Va

24. Sethu – Cause Perse

25. Leo Gassman – Terzo Cuore

26. Will – Stupido

27. Modà – Lasciami

28. Cugini di Campagna – Lettera 22

30. Gianluca Grignani – Quando Ti Manca il Fiato

31. Shari – Egoista

38. Anna Oxa – Sali (Canto Dell’Anima)