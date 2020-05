Ormai ci siamo quasi, mancano solo quattro giorni all’inizio di Amici Speciali con Tim per l’Italia, in partenza venerdì 15 marco nella prima serata di Canale 5.

Nell’attesa i Bookmaker sono partiti con le scommesse dando per favorito Michele Bravi davanti a Irama e Gaia Gozzi.

Queste per esempio le quote del sito Eurobeat:

Michele Bravi 3.00

Irama 5.50

Gaia Gozzi 6.00

Giordana Angi 6.50

The Kolors 7.00

Andreas Muller 9.00

Javier Rojas 13.00

Gabriele Esposito 17.00

Alessio Gaudino 21.00

Random 21.00

Umberto Gaudino 21.00

Come potete vedere praticamente tutti i ballerini sono in coda secondo gli scommettitori ad eccezion fatta di Random, vera incognita del programma.

Manca al momento Alberto Urso che, fino a poche ore fa, era quotato ad 11.00 ma al momento sul sito è non disponibile.

Noi di All Music Italia però, al di là delle quote di mercato, abbiamo voluto approfondire la situazione dei cantanti in gara per capire chi tra loro ha il maggior seguito.

Abbiamo creato perciò due valori.

Il primo è il valore social dato dai follower su Instagram, sui canali YouTube e Spotify (non abbiamo tenuto in considerazione Facebook e Twitter in quanto ormai usati poco dagli artisti, e TikTok perché molti di loro hanno scelto di non avvicinarsi a questa realtà poco musicale anche se molto proficua da quel punto di vista).

Il secondo è il valore di mercato dato dalle copie certificate di dischi e singoli e dagli ascoltati mensili su Spotify.

Clicca su continua per scoprirle con noi.