Ritorna dopo due anni di stop Spaghetti Unplugged, una boccata d’aria per la musica live e per gli emergenti

Un altro importante segnale verso la ripartenza della musica dal vivo con il ritorno del format Spaghetti Unplugged, che riapre i suoi palchi dopo un lungo periodo di stop, una pausa durata due anni che sembra finalmente giunta al termine. Tornano le domeniche all’insegna della musica indipendente che hanno visto le prime esibizione di artisti come Måneskin, Gazzelle, Galeffi, Margherita Vicario e molti altri ancora…

spaghetti unplugged

I palchi dell’open-mic più importante d’Italia torneranno ufficialmente ad essere calcati a partire dal 3 Aprile contemporaneamente a Milano e a Roma, il 10 Aprile sarà invece il turno di Bologna. Un un’occasione per gli artisti emergenti, un punto d’incontro per artisti già affermati, un momento di scouting per addetti ai lavori questo rappresenta Spaghetti Unplugged per una scena musicale che oggi più che mai ha bisogno di spazi vitali dove far nascere e crescere la musica indipendente.

Appuntamento, dunque, confermato all’Apollo Club di Milano dove per l’occasione si esibiranno Maurizio Carucci frontman degli Ex-Otago, viaggiatore e contadino, una vita tra le vigne e i palcoscenici che presenterà alcuni brani dal suo nuovo album da solista Respiro. Insieme a lui Ciliari con il suo primo EP “Lato C” e il cantautore torinese classe ’97 Fusaro.

Contemporaneamente all’Alcazar Live di Roma i protagonisti attesi saranno cmqmartina protagonista di X Factor 14, Nuvolari nuovo cantautore di casa Bomba Dischi, Il Solito Dandy e il cantante livornese Giovane Giovane.

Ma le sorprese non sono finite qui perché come è solito per Spaghetti Maurizio Carucci, si affacceranno anche degli ospiti inattesi..

Questi i tre appuntamenti e tutte le info:

Domenica 3 Aprile

APOLLO CLUB – MILANO

con Ospiti Speciali: Maurizio Carucci – Ciliari – Fusaro + Secret Guest

Con Ospiti Speciali: cmqmartina – Nuvolari – Il Solito Dandy + Secret Guest

CORTILE CAFÉ – BOLOGNA

INFORMAZIONI UTILI

Informazioni:

– iscrizioni open mic in loco dalle 18.30* posti limitati

– apertura porte ore 19

– fino alle ore 20 ingresso gratuito

– ingresso dalle 20 all’1.00 10€ in prevendita su Dice (https://dice.fm/), 12€ alla porta

– dopo l’1.00 5€

Apollo Club – Via Giosuè Borsi, 9/2, 20143 Milano MI

Alcazar Live – Via Cardinale Merry del Val, 14b, 00153 Roma RM

Cortile Cafè – Via Nazario Sauro, 24/A, 40121 Bologna BO

Il menu fisso dell’evento è da sempre ricco e appetitoso, e prevede: dalle 20.30 OPEN-MIC, che consente a chiunque di prenotarsi ed esibirsi con due pezzi (di cui almeno uno originale), il tutto intervallato dalla presenza di ospiti speciali; dalle 23.30 guest affermate della scena nazionale e internazionale calcano il palco per far cantare tutti i presenti; alle 24.00 arrivano gli Spaghetti, quelli veri; e infine, come se non bastasse, dall’1.00 parte il momento Jam con sorprese, improvvisazioni, sing-a-long e featuring inaspettati.