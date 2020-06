Spaghetti Unplugged Show, il 15 Giugno alle 21 live in streaming

Da lunedì 18 maggio è disponibile 404 Copyright Not Found, una petizione SIAE lanciata per tutelare gli autori e i loro diritti.

Da gennaio a dicembre, tutti i brani italiani in uscita settimana per settimana.

Il nuovo singolo dell'artista, isn't it fine è esploso come colonna sonora di un noto spot.

E' uscito il nuovo singolo dei Legno Instagrammare. Per l'occasione il duo ha coinvolto la band bolognese rovere per un duetto... natuale!.

E' uscito il singolo di Arisa "Nucleare", in cui duetta con Manupuma. Un brano solidale realizzato per sostenere la Fondazione Francesca Rava.

di Massimiliano Longo

Concerti 2020. Il Veneto, guidato dal Governato Luca Zaia, riparte ufficialmente con la musica live. Dal concerto dei Nomadi ad una rassegna musicale al Castello di Villafranca.È infatti notizia del 31 maggio che a Villafranca, in Veneto, la musica live non si ferma e così la musica del Castello per cui di sta preparando una...

Briga: fuori la versione originale di “In Rotta per Perdere Te” aspettando l'album del decennale

E' uscita per Honiro Label la versione originale del singolo di Briga In Rotta per Perdere Te, prodotto da Dj Raw. Aspettando l'album per celebrare 10 anni di musica.