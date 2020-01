I SoulFtaara sono pronti a rilasciare l’EP di debutto Diverso.

Il 24 gennaio verrà infatti pubblicato dalla label MaxSound l’EP di debutto della band di Pozzuoli. Il progetto sarà presentato dal vivo in occasione di un esclusivo Secret Release Party il 23 gennaio.

EP prodotto e registrato al “Wave Studio” di Pozzuoli (Napoli), missato e masterizzato da Domenico Musto.

I SoulFtaara sono: Letizia Vitagliano (voce), Lorenzo Catocci (tastiere), Lorenzo Zollo (chitarra e tastiere), Pietro Scalera (basso e synth) e Cristiano Caiazzo (batteria e drum pad).

La band propone quattro brani intrisi di neo-soul, funk e jazz.

La tracklist comprende Banalità, singolo dal mood vaporwave ricco di contaminazioni jazz arricchite da arrangiamenti dal sound elettronico.

Pubblicato in esclusiva per Bilboard Italia il video-singolo ha la regia di Giorgio Marangolo & Federico Francavilla.

Gli altri brani dei SoulFtaara sono un concentrato di sperimentazioni sonore legate alla musica d’oltreoceano ma cantate in lingua italiana.

Diverso nasce dalla forte sensibilità dei musicisti, la diversità di background e l’unicità.

Una parola “tabú” che spesso non si vuole usare per non etichettare, per non ferire, per non escludere.

I SoulFtaara credono che non esiste un’accezione negativa di questo aggettivo bensì è il “diverso” la vera ricchezza, sia in campo artistico che sociale.

I SoulFtaara danno voce a tutti quei “diversi” criminalizzati nella loro innocenza ed emarginati per la loro mancanza di conformità.