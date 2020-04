E’ uscito per l’etichetta Iad Records Non Ti fermare, il nuovo singolo della band bergamasca Sos Save Our Souls, terzo estratto dall’album Esso O Esse.

Non Ti Fermare racconta di come i quattro componenti della band siano riusciti a trasformare la loro passione in un lavoro dopo anni di sacrifici.

“Scrivere, provare, suonare dal vivo nonostante tutto, malgrado i tanti ostacoli che ti portano spesso ad allentare la presa. È impossibile arrendersi quando sogni e fantasia non hanno limiti.”

Queste le parole della band, che contestualmente ha pubblicato anche il brano inedito strumentale Segnali, i cui ricavi saranno destinati alle raccolte fondi del COM – Bassa Bergasmasca per gli Ospedali di Treviglio / Caravaggio e Romano di Lombardia e per la RSA – Anni Sereni di Treviglio.

SOS SAVE OUR SOULS

Gli SOS, acronimo di Save Our Souls, nascono nel lontano 1993 da un’idea di Bruco (Marco Ferri), voce e autore.

Attualmente la formazione è composta dallo stesso Bruco, Cristian Rocco (chitarra), Mauro Guidi (basso), Stefano Guidi (batteria).

La band ha da sempre un seguito importante e sul sito www.sosrock.band c’è un’ampia sezione merchandising. Il ricavato delle vendite di tutto il mese di aprile sarà interamente devoluto a sostegno delle raccolte fondi del COM – Bassa Bergasmasca.