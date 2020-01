Sonia Mosca All Together now… la ragazza è una delle candidate alla vittoria della seconda edizione del programma di Canale 5. La finale andrà in onda stasera in prima serata.

Nella prima esibizione Sonia ha stupito tutti cantando un brano dell’indimenticata Whitney Houston, un’esibizione che ha colpito in primis per la bravura della ragazza, ma anche per la scelta molto ricercata.

Il brano I love the lord, he heard my cry è infatti un gospel inciso dalla splendida voce della Houston nel 1996 per colonna sonora del film The Preacher’s Wife.

Il muro, capitanato da J-Ax, ha apprezzato al punto da assegnarle il punteggio massimo, un bel 100, mandandola così direttamente in finale.

In semifinale la ragazza si è esibita, non in gara, al fianco di Gregorio Rega, vincitore della prima edizione del programma, in un’ottima versione del brano Disney Il mondo è mio (qui il video).

Sonia Mosca All Together Now, conosciamo meglio l’artista

Sonia è nata a Castellamare di Stabia in provincia di Napoli. All’eta di 16 anni, nel 2009, ha preso parte all’ultima edizione di Ti lascio una canzone che vedeva alla regia Roberto Cenci, regista anche di All Together Now.

Nella stessa edizione era presente un’altra concorrente di All Together Now, Giuliana Danzé.

Prima ancora di quest’avventura, nel 2008, Sonia tentò di entrare ad X Factor fermandosi ai Bootcamp, a seguire il video della sua audizione.

Nel 2014 la ragazza ha pubblicato il singolo Oltre il tempo ed oggi, sei anni dopo, è la favorita alla vittoria di All Together Now.