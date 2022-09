Sondaggio tormentone estate 2022: il vincitore della Generazione Boh è MIlle

Sondaggio Tormentone Estate 2022.

Mentre le votazioni per il sondaggio del tormentone dei tormentoni dell’estate 2022 si sono appena concluse, è arrivato il momento di scoprire chi è il vincitore della Generazione Boh.

Ricordiamo che, in gara, erano rimasti questi brani:

Cmqmartina – Ambigua

– Maninni – Caffè

– Marco Sentieri – Sto Perdendo Il Sonno

– Mille – Sì, Signorina

con Sì, Signorina di Mille che era stata scelta dal Direttore nei ripescaggi.

Abbiamo assegnato 10 punti per ogni volta che il brano è stato classificato al 1° posto, 7 punti per il 2° posto, 4 punti per il 3° e 1 punto per il 4° posto.

I punti finali sono proporzionali ai voti ricevuti e sono stati riparametrizzati su base 2000 (se fate la somma dei punti presi dalle 4 canzoni fa 2000).

