Il nuovo singolo “SKRT” segna il ritorno in grande stile degli Slings

Gli Slings inaugurano un nuovo capitolo artistico con SKRT (Epic Records / Sony Music Italy), il loro nuovo singolo disponibile da venerdì 30 maggio su tutte le piattaforme digitali.

Per gli Slings – duo bresciano simbolo della new wave urbana italiana composto da Prince The Goat e Ibra The Boy – si tratta di un ritorno in grande stile, con il quale non intendono passare inosservati.

Infatti, SKRT è un banger diretto e potente che unisce le sonorità urban contemporanee all’attitudine inconfondibile del duo, tra bassi profondi, flow taglienti e barre incisive.

Il brano riflette la loro crescita artistica, mantenendo l’energia trap con cui hanno conquistato il pubblico, ma con una maturità nuova, frutto dell’evoluzione vissuta negli ultimi mesi di lavoro, scrittura e sperimentazione.

GLI SLINGS, CHI SONO?

Gli Slings iniziano a farsi notare nel 2020 con la pubblicazione di Beef, ma il grande pubblico si accorge di loro nel 2021 con il singolo OnlyFans in collaborazione con MamboLosco e prodotto dal producer multiplatino Finesse.

Vantano collaborazioni con Guè, Villabanks, Shiva, Alfa, Bello Figo e Vegas Jones, dopo i quali gli Slings pubblicano il loro secondo album in studio intitolato TRAPHOUSE uscito nel 2023.

Gli Slings sono caratterizzati da uno stile ispirato al rap d’oltreoceano, fatto di barre provocatorie, e da un’attitudine capace di conquistare anche le piattaforme social, dove i loro brani diventano dei veri e propri trend.

L’energia contagiosa della loro musica li ha resi tra i nomi più interessanti della scena italiana, anche grazie alla capacità di mescolare con carisma sound internazionale e realtà di quartiere.