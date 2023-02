Il San Valentino di Villabanks è con Tony Effe, Mambolosco e Slings in “IL DOC 3”

Villabanks IL DOC 3 testo e significato. Oggi, 14 febbraio, nella giornata degli innamorati, San Valentino, Villabanks lancia un nuovo brano insieme a Tony Effe, Mambolosco e Slings.

E così con accompagnato dal claim “Nessuno vuole passare San Valentino da solo” l’artista, reduce dalla pubblicazione del singolo Una vita lancia il terzo capitolo della saga più hot che ci sia.

È il terzo anno consecutivo infatti che VillaBanks invita tutti a festeggiare il giorno degli innamorati senza filtri e senza misure, un po’ come fa da sempre con la sua musica.

Villabannks IL DOC 3 significato del brano

IL DOC 3 è fuori per SideOut con distribuzione Virgin Records Italia e vede anche in questo capitolo, come già avvenuto nel secondo, la presenza di Tony Effe. Ma se ne IL DOC 2 era presente Guè, questa volta ci sono Mambolosco e Slings.

Nel brano VillaBanks si fa portavoce di tutti i pensieri più peccaminosi e proibiti, che troppo spesso sono ancora un taboo. Senza il bisogno di leggere tra le righe, l’atmosfera del pezzo si scalda velocemente, mentre l’artista ci racconta le sue fantasie, con barre che non lasciano spazio all’immaginazione.

villabanks il doc 3 testo e audio

Bella Linch, oh

Oh, Andry

El filòsofo, la velda

Tu supite, otra vèz

El doc, tres, eh

Ti chiedo un bocchino per San Valentino

svegliamo i vicini sul mio bicho dammi tanti baci

accendo il camino metto il vinile dopo la schiaccio

sappi, fratellino, già da bocia avevo troppe bitches

sappi, signorina, sono il Doc prima del digitale

non sono un’agenzia, però ho sotto tremila talent

non ce l’ho una tipa, fo-fotto un po’ con chi mi pare

Ma soltanto un bicho per il Doc è molto limitante

Si sa, sono un militante del sesso libero sempre

Baby, se sei dilettante, sappi che non è un problema

Saprò esser dеlicato massaggiando gambe e schiena

Ho una stanza dеdicata a quello come Berlusconi

Sono il Doc, quindi il tuo corpo dovrò perlustrare

Ho uno stetoscopio, se vuoi, lo uso mentre ti scopo

Sali sul lettino, dimmi dove hai male che ti scrocchio

Ho le medicine per farti vedere tutto doppio

Fammi una spagnola finché non ti dico: “Muchas gracias”

Posso venire in gola se non la vuoi tutta in faccia

Dopo Natasha, prima di Alessia insieme a Martina

Se vuoi, lo possiamo fare, ho mezz’oretta domattina

Vieni dal Doc

Se il 14 febbraio non sai proprio dove andare

Se sei una figa spaziale, baby, vieni dal Doc

Se ti annoi in quel locale e hai tanta voglia di giocare

E un vestitino da strappare, Stase’ vieni dal Doc

Se è San Valentino e ti senti un po’ sola

Se va male a scuola, per farti curare il mal di gola, vieni dal Doc

Pure se non hai una scusa e vieni solo per chiavare

Tanto conosci i miei orari, baby, vieni dal Doc

Shawty vuole tette nuove

Baby sono il coach, cambia posizione

Stase sto con Giada, vieni oggi pome

L’ho vista già due volte ma non so il suo nome

Lei è thick, è hard, mi aspetta già wet

Ho le skills, si sa, porta palle il mio frère

È una bro ha le moves, vuole già un altro match

Viso clean sembra brava però è bad, bad, bad, bad

Facciamo sesso ormai è abitudine

Io sono psyco e lei è ninfomane

La giro come un Beyblade, sembra la Thee Stallion

Ti dico cosa fare, sono il tuo manager

Facciamo sesso e basta, non la sopporto quando mi parla

C’ha l’accento di Milano e l’S moscia come Marra

È alta come me, il culo grosso, è una cavalla

La spoglio nuda e poi la suono come una chitarra, ah

Di centimetri ne vuole venti, tutti tra i denti

Le ho chiesto: “Dove cazzo te lo metti?”

L’ho già detto, quando parla, è insopportabile

Ma quando me lo prende in bocca, mi sento un disabile, ah

Okay, se Villa è il Doc, allora sono il prof

Sa che fumo solo gas, sì, vuole fare due puff

Ha già le tette che li escono dal top

Prima di fottere me, devi fottere la mia thot

Vieni dal Doc

Se il 14 febbraio non sai proprio dove andare

Se sei una figa spaziale, baby, vieni dal Doc

Se ti annoi in quel locale e hai tanta voglia di giocare

E un vestitino da strappare, Stase’ vieni dal Doc

Se è San Valentino e ti senti un po’ sola

Se va male a scuola, per farti curare il mal di gola, vieni dal Doc

Pure se non hai una scusa e vieni solo per chiavare

Tanto conosci i miei orari, baby, vieni dal Doc

Sosa

Okay, ho tante tipe come Silvio

Cazzo troppo grosso, buco il preservativo

In hotel con la moglie del portiere del Milan

Sono il suo bocconcino, la scopo, dice: “Que rico”

Se tiro è gol, non ho mai preso un palo

Froc*o per la Roma, fanculo Paolo di Canio

Cambio bitch come Totti perché sono il capitano

Mi dissi nel tuo disco, poi dici: “Non sono stato”

Stupido

Pioggia intensa con la tipa del meteo

Le sue gambe tremano

Se vuoi, ti spiego il metodo

Come cazzo eri vestito nel tuo video?

Con Lacoste e durag, la tua immagine fa schifo

Vieni dal Doc

Se il 14 febbraio non sai proprio dove andare

Se sei una figa spaziale, baby, vieni dal Doc

Se ti annoi in quel locale e hai tanta voglia di giocare

E un vestitino da strappare, Stase’ vieni dal Doc

Se è San Valentino e ti senti un po’ sola

Se va male a scuola, per farti curare il mal di gola, vieni dal Doc

Pure se non hai una scusa e vieni solo per chiavare

Tanto conosci i miei orari, baby, vieni dal Doc