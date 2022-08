In assenza di “Amici”, Lazza conquista la classifica degli album e un nuovo record di permanenza alla numero #1

Sirio, l’ultimo album di Lazza pubblicato lo scorso aprile da Island Records, con il primo posto confermato ieri, 22 agosto, nella classifica FIMI degli album più venduti/streammati della settimana, raggiunge un record molto importante.

L’album è già stato certificato con il doppio disco di platino e conta oltre 300 milioni di streaming complessivi sulle piattaforme digitali e ora anche questo nuovo traguardo.

Lazza sirio… il record

Con il primo posto della settimana scorsa (settimana 32 della FIMI) e quello di questa settimana, Sirio ha collezionato la 14esima settimana non consecutiva in vetta alla classifica. Un risultato che va a battere quello dei The Kolors del 2015. La band di Stash infatti, con il primo disco post partecipazione ad Amici di Maria De Filippi, Out, rimase al primo posto della FIMI album per 12 settimane non consecutive.

E così l’ultimo album di Lazza diventa ufficialmente il disco con più settimane alla n.1 in Italia negli ultimi dieci anni.

Un risultato che, non solo potrebbe essere mantenuto, ma potrebbe andare ad allungarsi ancora di una o due settimane. A parte “la minaccia” della nuova raccolta di Madonna, uscita questa settimana, fino al 2 settembre non sono previste nuove uscite di artisti di prima linea.

Una puntualizzazione dovuta. Senza nulla togliere al successo di Lazza, 31 dischi d’Oro e 28 i Dischi di Platino ad oggi, va detto che questo risultato è frutto, oltre che dell’indiscussa bellezza del disco del rapper, anche di una serie di circostanze fortuite.

Quest’anno infatti nessuno dei talenti lanciati da Amici di Maria De Filippi, artisti che di solito hanno dominato la classifica FIMI in quasi tutte le ultime estati (vedi The Kolors, Riki, Irama e Sangiovanni), è riuscito a trovare il grande successo. Inoltre per tutta l’estate non sono usciti nuovi album di artisti di prima linea. Anche questo ha contribuito all’affermarsi di Sirio che, a conti fatti, ha dovuto scontrarsi con dischi usciti da mesi e, in alcuni casi, anche da quasi un anno (Blanco, Rkomi, Irama, Marracash…).

In ogni caso complimenti a Lazza per questo importante traguardo che va a proseguire un percorso discografico in costante salita.