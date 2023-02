Anteprima video: in “Elegante” Simonetta Spiri volta le spalle con classe a chi ci vorrebbe sempre schierati

Da qualche giorno è uscito Elegante, il singolo che segna il ritorno nel mondo discografico di Simonetta Spiri, cantautrice lanciata da Amici settima edizione nonché fondatrice de Le Deva prima di tornare alla carriera da solista. Il videoclip del brano è oggi in anteprima esclusiva su All Music Italia.

Elegante è stato prodotto da Kikko Palmosi ed è fuori per Courage Live. Il pezzo è da quattro settimane nella Top 10 di iTunes.

Simonetta Spiri attraverso i suoi canali social, proprio il giorno del suo 39esimo compleanno, ha condiviso il trailer che preannunciava l’uscita del videoclip, accompagnato da un messaggio rivolto al suo pubblico, a se stessa, ad ognuno di noi:

“Buon compleanno Simonetta, a te che di fronte a questo specchio apri il cuore anche a te stessa.

Per tutte quelle volte che non ti sei voluta bene; per tutte le volte che ti sei sentita debole e hai dato più peso a chi ti ha puntato il dito e giudicata; per tutte le volte che hai permesso a terzi di ferirti anche mentre

annegavi nell’orrore di un dolore indescrivibile. Buon compleanno Simonetta, per tutte quelle volte che hai salvato te stessa e hai ricordato di volerti bene continuando a vivere di musica, di te. Grazie alla tua diversità, che non ti ha reso inferiore ne tanto meno superiore a nessuno, ma elegantemente te stessa”

Simonetta Spiri elegante il videoclip

Oggi esce in anteprima sul nostro sito il videoclip ufficiale di Elegante diretto da Marco Ciccotti e girato interamente a Roma. Il video vede la partecipazione della ballerina Valeria Pittalis.

In una società sempre più schierata, in cui si pensa ci sia solo bianco e nero o bene e male, non ci rimane che voltare le spalle con classe. Un gesto elegante nei confronti dei pregiudizi che appiattiscono quelle

differenze che ci rendono unici. È questo il concept del video che, qui a seguire, ci spiega meglio il regista:

“Siamo costantemente esposti al giudizio degli altri, tanto da influenzare e spesso forzare le nostre scelte. Siamo costretti ad esporci per evitare di risultare indifferenti o di non esporci affatto per evitare di risultare presuntuosi. Di fronte all’impossibilità di fare la scelta giusta non ci rimane che rinunciare e dare un due di picche e voltare le spalle a tutte le discussioni fatte solo di inutili opinioni”.

Così è nata l’idea di creare una dualità rappresentata da astratto e concreto, da bianco e nero, da colori complementari e immagini riflesse, in cui vengono mostrate le nostre differenze creando un’armonia di contrasti.

Il video di Elegante di Simonetta Spiri è una produzione di Courage Live. Assistente di Produzione Ludovico Moscatellini, regia & montaggio di Marco Ciccotti per Vibes Art.

TESTO E VIDEO

Elegante

Diego Ceccon, Davide Sartore, Emilio Munda, Simonetta Spiri

Ed. Courage Live srls, Umberto Iervolino edizioni musicali, Sugarmusic Spa

Guai puntare il dito sui più deboli

Mai sparare a zero senza un alibi

Non so

Adattarmi a regole e persone

Io non li voglio quegli abbracci che lanciano coltelli appena te ne vai…

Ma è ancora troppo presto

Non cercherò un consenso

Esprimo il mio dissenso

Con un gesto

Elegante

Elegante

Elegante

Elegante

Elegante

Elegante

È come sempre

Insolente do

Le spalle

Con una piroette sulle punte

Elegante

Elegante

Elegante

Giù le mani dalle mie diversità

Ho già convertito l’odio in libertà

Non rompete il cuore a chi non sentirà

Sono figlia delle stelle

E cambio i tuoi giudizi in perle

Ballo e manifesto

Con un gesto

Elegante

Elegante

Elegante

Elegante

Elegante

Elegante

È come sempre

Insolente do

Le spalle

Con una piroette sulle punte

Elegante

Elegante

Elegante

Siamo una generazione

Che ricorda una nazione

Siamo ancora qui

Ma non per farci male…

Elegante

Elegante

Elegante

Elegante

Elegante

Elegante

È come sempre

Insolente do

Le spalle

Con una piroette sulle punte

Elegante

Elegante

Elegante.