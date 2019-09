In Copertina

Le Pagelle del critico musicale ai nuovi singoli in uscita il 27 settembre. Rkomi, Marianne Mirage, Random, Tommaso Paradiso, Levante...

Come ogni settimana Fabio Fiume recensisce per noi i nuovi singoli in uscita, dai big agli emergenti.

Riki pronto a lanciare il nuovo singolo "Gossip" all'insegna della provocazione con una seria di poster da rovinare

Dal 30 settembre le grandi città saranno tappezzate di poster del cantante da rovinare per creare delle "opere" uniche.

Emma Marrone: esattamente dieci anni fa una leonessa rinasceva sul palco di Amici di Maria De Filippi

Il nostro critico musicale, Fabio Fiume, omaggia per Noi Emma tra aneddoti e una playlist delle canzoni da riascoltare.

Nuovo doppio CD per Marco Mengoni... Atlantico On tour promette altre emozioni. Ecco la tracklist!

Marco Mengoni annuncia sui social l'uscita del nuovo doppio CD per celebrare il tour appena concluso. In pre order dal 27 settembre.

Area Sanremo 2019: presentata la Commissione della nuova edizione. Video intervista a Elio Emanueli, nuovo presidente delle Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo

Lo scorso anno, a nostro avviso, è stato un mezzo disastro. Quest'anno Area Sanremo è stata completamente (o quasi) rinnovata. E noi abbiamo fatto le domande, anche quelle più scomode.

Anteprima Video: l'estate tutto l'anno con “Summer Jam” di Fabio2U

Anteprima del videoclip del singolo “Summer Jam” di Fabio2U, la stella italiana del K-Pop, recentemente tra i giudici di All Together Now.

Radio Date: tutti i nuovi singoli in uscita nella settimana del 27 settembre

Nel radio date arriva il primo singolo solista di Tommaso Paradiso, ma anche Achille Lauro, Ivana Spagna, Fiorella Mannoia e tanti altri.

Mina e Ivano Fossati. La tigre di Cremona dopo Celentano sceglie Fossati. Arriva a novembre il disco

Undici canzoni inedite scritta da Fossati e cantate in duo nell'album che unisce due eccellenze della musica italiana.

All Music Italia nominato ai Macchianera Awards, i premi della rete, come Miglior sito musicale. Ecco la scheda per votare!

Per il nostro sito è la quinta nomination in cinque anni di vita. Al via le votazioni dell'edizione 2019.

Le pagelle del critico musicale, Fabio Fiume, ai nuovi singoli in uscita

Videointervista ad Aiello: “Ho aspettato tanto questo momento, ma non pensavo arrivasse così”

Videointervista di presentazione di Ex Voto, l'album d'esordio del cantautore Aiello, che ha recentemente ottenuto il primo disco d'oro della sua carriera con il singolo "Arsenico".

Buon compleanno Mimì 2019 - Parate di stelle per l'omaggio di Mia Martini. Ecco tutte le video interviste al cast

Rita Pavone, Syria, Pierdavide Carone & Dear Jack, Michele Placido, Valerio Scanu. Quattordici video interviste ai protagonisti di Buon compleanno Mimì 2019.

Videointervista a Gemitaiz & Madman: “Siamo un'istituzione del rap italiano”

Videointervista a Gemitaiz & Madman, i due artisti che hanno pubblicato l'atteso album "Scatola Nera", 12 tracce con numerosi featuring e collaborazioni.

Videointervista a Mambolosco: “Il titolo dell'album è Arte? Voglio dare importanza al mio genere musicale!”

Videointervista di presentazione dell'album d'esordio dell'artista italoamericano Mambolosco. Una serie di brani che trasudano contaminazioni e provocazioni originali.

Mediterranean Stars Festival: Videointerviste a Francesco Gabbani e Bruno Santori

Francesco Gabbani da parte del cast di Mediterranean Stars Festival, all'interno del quale vi sarà la 3°data del 2019 di Radio Italia Live. Ecco le interviste al cantautore e a Bruno Santori.

Videointervista a Junior Cally. Fuori il nuovo album, Ricercato... senza maschera!

Il rapper con la maschera antigas per il lancio del suo nuovo album si presenta a viso scoperto nella nostra intervista video.

Certificazioni Fimi: La solitudine di Laura Pausini e Sei bellissima di Loredana Berté disco d'oro... nel 2019. Ecco perché...

Certificazioni FIMI. Lunedì alcuni brani storici della discografia italiana sono stati certificati dalla FIMI con il disco d'oro. Tra questi per esempio Sei bellissima di Loredana Berté (1976), Mare mare di Luca Carboni del 1992 e La solitudine, canzone che nel 1993 lanciò la carriera di Laura Pausini divenuta poi la nostra star più internazionale.In molti...

Simone Tomassini: dal 27 settembre fuori il nuovo singolo “Ovunque”

"Ovunque" è il nuovo singolo di Simone Tomassini, che arriva a tre anni e mezzo dal suo ultimo album di inediti. .

Ketama 126: annunciata per ottobre l'uscita dell'album “Kety”

Uscirà a ottobre il nuovo album di Ketama 126 "Katy". Anticipato dal singolo "Scacciacani", già certificato d'oro, sarà ricco di collaborazioni con altri artisti e producer.

Marianne Mirage: “L'amore è finito”, nuovo singolo prima di album e tour

E' uscito il nuovo singolo di Marianne Mirage, accompagnato da un videoclip che è un vero e proprio cortometraggio e che vede protagonista la cantautrice insieme a Marco Giallini. .

Willie Peyote: fuori il singolo “Mango” in attesa del nuovo album “Iodegradabile” in arrivo a ottobre

E' uscito "Mango", il nuovo singolo di Willie Peyote che omaggia il grande artista lucano scomparso prematuramente. Il brano anticipa l'album "Iodegradabile" in arrivo a ottobre.

Il repertorio di Lucio Battisti con Mogol torna su Spotify e nelle piattaforme streaming

Il repertorio del duo storico della musica italiana arriva finalmente in streaming. Per le canzoni della coppia Battistii/Panella invece.

Emma Marrone: "È stata dura ma è andata... non vedo l'ora di tornare da tutti voi"

La cantante pubblica una foto del braccialetto dell'ospedale, che ha finalmente tolto, e rassicura i fan.

Balliamo sul Mondo: la prima del musical con le canzoni di Ligabue

Si è svolta a Milano la prima del musical "Balliamo sul Mondo" con la regia di Chiara Noschese e le canzoni di Ligabue. Ecco le nostre impressioni e le parole della regista e del rocker.

Dardust si prepara al debutto internazionale con il singolo “Prisma”

E' uscito "Prisma" il nuovo singolo di Dardust, vero e proprio Re Mida tra i producer contemporanei. Si tratta del primo passo del progetto che uscirà nel 2020 in tutto il mondo.

Gazzelle: il singolo inedito “Settembre”, prima del tour 2020 (Biglietti)

Prima di tornare dal vivo con un tour nei palazzetti che prenderà il via nel 2020, Gazzelle ha pubblicato il singolo inedito "Settembre".

Premio Tenco 2019: svelato il programma della 43° edizione

E' stato svelato in una conferenza stampa a Milano il programma del Premio Tenco 2019, che anche quest'anno vedrà la partecipazione di Morgan.

Marco Mengoni Atlantico On Tour - autori del primo singolo, Duemila volte, Marco, Mahmood, Raina e Simonetta

Il primo estratto dal nuovo doppio cd del cantante sarà lanciato il 4 ottobre.

Classifiche di Vendita Fimi Settimana 39: Gemitaiz & Madman al top. Buon esordio di Tiziano Ferro

Gemitaiz & Madman conquistano le classifiche Fimi di questa settimana. Primi negli album e sul podio tra i singoli e i vinili. Buon esordio di "Accetto Miracoli" di Tiziano Ferro.

Achille Lauro: “Delinquente”, anello di congiunzione tra il 1969 e il 1990

Con una lettera Achille Lauro ha voluto spiegare il suo momento d'oro. Il tour prenderà il via il 3 ottobre e al termine l'artista volerà negli USA per lavorare al nuovo album 1990.

Classifica Radio Earone Settimana 39: Accetto Miracoli di Ferro fa il suo esordio sul podio, ma in vetta c'è Mahmood

Mahmood conquista la vetta alla quarta settimana di programmazione radiofonica. Tiziano Ferro con "Accetto Miracoli" fa il suo esordio sul podio.

Gianna Nannini: a ottobre il nuovo singolo “La Differenza” registrato a Nashville

Notre Dame de Paris: annunciata una nuova data all'Arena di Verona

Subsonica 8 Tour prosegue con un nuovo appuntamento live

Rancore: nuove date del “Musica Per Bambini in Tour d’Estate” (Biglietti)

De Gregori & Orchestra Greatest Hits Live raddoppio per la data di Milano

Niccolò Fabi: raddoppia l'appuntamento romano del tour del cantautore

Ex-Otago La notte chiama tour. Tre nuovi appuntamenti in calendario

Salmo Playlist Summer tour - Calendario aggiornato al 14 luglio

Le Pagelle del critico musicale ai nuovi singoli in uscita il 27 settembre. Rkomi, Marianne Mirage, Random, Tommaso Paradiso, Levante...

Radio Date: tutti i nuovi singoli in uscita nella settimana del 27 settembre

Tormentone Estate 2019 - Ecco i risultati del nostro sondaggio dopo tre mesi e oltre 20.000 voti

Luis Sal il misterioso amico di Fedez che canta Vagiaina

Eurovision 2019: i risultati di Mahmood e l'analisi delle classifiche europee di vendita!

Eugenio In Via Di Gioia: un gesto concreto per il futuro per il lancio del singolo “Lettera Al Prossimo”

Anteprima Video: l'estate tutto l'anno con “Summer Jam” di Fabio2U

Neif parla di una Milano multiculturale nel singolo Afrika

Anteprima Video: “Casa Mia, Casa Tua, Casa Nostra”, fotogrammi della vita di Bouvet

Filo Vals: l'ironia del singolo e del videoclip di “Occasionale” aspettando l'album

Lelio Morra: fuori "Torno a scuola", un ironico esame di coscienza

Classifiche di Vendita Fimi Settimana 39: Gemitaiz & Madman al top. Buon esordio di Tiziano Ferro

Classifica Radio Earone Settimana 39: Accetto Miracoli di Ferro fa il suo esordio sul podio, ma in vetta c'è Mahmood

Certificazioni Fimi Settimana 38: terzo platino per Ultimo, Fred De Palma e Benji & Fede, doppio per Irama e Baby K...

Classifica Spotify - Settimana 38: Night Skinny in Top 20 con undici canzoni ma in vetta resta "Pookie"

Classifiche di Vendita Fimi - Settimana 38: Night Skinny debutta alla #1 in album e vinili e invade la classifica dei singoli

Classifica Radio Earone Settimana 38: exploit di Mahmood e Fred De Palma feat. Ana Mena

Rocco Hunt la recensione del nuovo album, Libertà

Roberto Casalino: con "Il Fabbricante di ricordi" tornano a casa le sue canzoni che han viaggiato con altre voci

Africa Unite & Architorti In tempo reale - recensione

Achille Lauro 1969 - Recensione

Fiorella Mannoia Personale - Recensione

Fil Bo Riva Beautiful sadness - Recensione

Livio Emanueli Intervista Area Sanremo

Syria Almeno tu nell'universo Buon compleanno Mimì 2019

Valerio Scanu Intervista Buon Compleanno Mimì 2019

Tricarico Intervista Buon Compleanno Mimì 2019

Syria Intervista Buon Compleanno Mimì 2019

Silvia Salemi Intervista Buon Compleanno Mimì 2019

Pierdavide Carone e Dear Jack Intervista Buon Compleanno Mimì 2019

Mariella Nava Intervista Buon Compleanno Mimì 2019

Luna Vincenti Intervista Buon Compleanno Mimì 2019

Le Deva Intervista Buon Compleanno Mimì 2019

Giulia Luzi Intervista Buon Compleanno Mimì 2019

Dario Gay Intervista Buon Compleanno Mimì 2019