Simona Molinari riceve il Premio Maria Callas di New York

Simona Molinari è stata insignita del Premio Maria Callas di New York, per le sue qualità vocali e da interprete. A sua volta, rende omaggio a una grande voce femminile – quella di Mercedes Sosa – con lo spettacolo teatrale “El Pelusa y La Negra”.

Il Premio Maria Callas di New York è un prestigioso riconoscimento internazionale, dedicato all’indimenticabile Diva. Simona Molinari lo riceverà il 7 marzo a New York, in occasione della Festa della Donna.

Le motivazioni del Premio sono le seguenti: “Per l’eccelsa qualità vocale abbinata ad un’ecletticità che le permette di esprimersi ai più alti livelli nel mondo della musica, come autrice ed interprete, e in quello del cinema e del teatro. Simona Molinari è oggi una delle artiste più importanti del panorama italiano. Un prestigio acquisito sul campo perché la sua voce e la sua cifra artistica riescono a rappresentare un unicum, un carattere proprio che si fa stile e poetica. È in grado, come pochi interpreti, di trasportarci con una canzone nel suo mondo e allo stesso tempo di renderla partecipe a ogni ascoltatore”.

A proposito del riconoscimento, Simona Molinari non ha nascosto la propria emozione e felicità. “Ho sempre pensato che uno dei tributi che mi sarebbe piaciuto fare, pensando alle grandi donne e alle grandi voci che hanno caratterizzato il nostro secolo fosse quello a Maria Callas. Lei ha rappresentato la donna moderna, emancipata seppur con i suoi dolori e le sue fatiche, oltre ad essere grande per il modo con cui ha portato in scena i suoi personaggi e per la sua voce ineguagliabile“, ha commentato.

Ed ancora: “Prima o poi troverò il modo di rendere ‘pop’ alcune delle arie d’opera che l’hanno resa celebre e racconterò la sua storia così come ho fatto in passato con Ella Fitzgerald e come sto facendo in questi mesi con Mercedes Sosa. Intanto vado a ritirare questo premio che mi rende intimamente commossa. La musica fa dei giri assurdi ma è in grado di attraversare i continenti e poi tornare a casa”.

a teatro con lo spettacolo “El Pelusa y La Negra”

Con il Premio Maria Callas l’artista riceve un riconoscimento per le sue qualità vocali, ma a sua volta è protagonista di un omaggio ad un’altra grande voce femminile. Simona Molinari è in tour nei teatri con lo spettacolo “El Pelusa y La Negra”, dedicato a Mercedes Sosa. Questa donna è stata non solo la voce più potente e influente di tutta l’America Latina, ma anche simbolo della sua terra e della lotta per la pace e i diritti civili contro la dittatura.

Lo spettacolo teatrale è un intreccio di musica e dialoghi visionari fra Diego Armando Maradona e Mercedes Sosa. A dare voce alla ‘cantora’ argentina è Simona Molinari, che per l’occasione si rivela sofisticata cantattrice. L’artista è alle prese con i monologhi scritti da Cosimo Damiano Damato, che recita anche la parte di Maradona.

“El Pelusa y La Negra” è un viaggio musicale d’autore, che propone parte del repertorio della Sosa: da “Gracias a la vida”, a “Todo cambia” e “Canción de las simples cosas”. Nello spettacolo sono presenti anche brani cantautorali italiani. Gli arrangiamenti e la direzione musicale sono affidati al Maestro Valentino Corvino con il Sudamerica Quartet.

I prossimi appuntamenti sono:

28 marzo 2024 a Milano (Teatro Carcano)

17 maggio 2024 a Bari (Teatro Forma)

18 maggio 2024 a Roma (Auditorium Parco della Musica, Sala Petrassi).

Simona Molinari autrice e voce per Giovanni Veronesi

Oltre ad essere impegnata in teatro, Simona Molinari è reduce da un’esperienza cinematografica.

L’artista ha firmato e interpretato il brano “Swing a Roselle”, inserito nei titoli di coda dell’ultimo recentissimo film di Giovanni Veronesi “Romeo e Giulietta”. La canzone è un virtuosismo vocale su base swing, suonato con il gruppo toscano Musica da ripostiglio e registrato nella località toscana che dà il titolo al brano.

Simona Molinari ha commentato così questa esperienza. “È stato per me un vero piacere e onore essere chiamata da Giovanni Veronesi a prendere parte in qualche modo alla sua opera. Un film divertente e intenso allo stesso tempo, che ha al centro l’identità e l’umanità nella sua accezione più profonda”.

Ha poi raccontato come è nato il brano “Swing a Roselle“: “L’attenzione con cui Giovanni delinea e approfondisce i suoi personaggi è sartoriale, e il cast eccezionale e poliedrico che ha scelto, veste alla perfezione i suoi abiti. Giovanni aveva un’idea precisa sulla musica, voleva che i titoli di coda fossero un po’ come il film: leggeri e sofisticati al tempo stesso, scanzonati ed eleganti, retrò e moderni. Siamo allora entrati in studio con lui stesso che ci trasmetteva la sua visione e la sua energia. Si può dire che ha guidato i nostri strumenti come solo un regista può fare e io mi sono comportata appunto come uno strumento a fiato, infatti non c’è testo nel pezzo, ritornando giocosamente alle mie origini swing. È per me un grande onore incorniciare con la musica un’opera così bella”.

CLICCA SUL BANNER PER ACQUISTARE I BIGLIETTI