Simona Molinari rende omaggio alla rivoluzionaria Mercedes Sosa con un disco e un tour

Simona Molinari si prepara ad omaggiare una grande artista argentina, Mercedes Sosa con un album in uscita a novembre intitolato “Hasta siempre Mercedes” e con uno spettacolo live.

Reduce dalla Targa Tenco come miglior interprete per l’album “Petali” e in attesa del prossimo progetto discografico di inediti in uscita nel 2024 per BMG, Simona Molinari torna con questo nuovo viaggio musicale.

Mercedes Sosa, cantante e attivista argentina, è stata un simbolo della sua terra e della lotta per la pace e i diritti civili contro la dittatura.

Ad anticipare l’album che Simona Molinari le dedicherà sarà un singolo, “Gracias a la vida“, fuori in digitale dal 23 ottobre. Il brano scritto e interpretato dall’artista cilena Violeta Parra nel 1966, è diventata una delle canzoni latino-americane più famose della storia grazie alle sue numerose reinterpretazioni e in particolare quella di Mercedes Sosa per la quale diventò una sorta di inno personale.

Ecco come Simona racconta la nascita della sua passione per storia e la vita di Mercedes:

“Ci sono esistenze fine a sé stesse che prima o poi finiscono e esistenze generative, che sopravvivono al tempo e alla vita perché continuano a generare sentimenti e ispirazione anche quando la vita apparentemente scompare. Mi sono appassionata alla vita e alla storia di Mercedes Sosa lentamente, la sua voce e il suo sentire mi hanno travolto. Tutto è partito da un libro di Cosimo Damiano Damato su Maradona e sull’Argentina che poi è diventato uno spettacolo di Teatro canzone. Inizialmente Mercedes doveva essere solo musica, ma volevo celebrare una donna e la sua vita intensa andava raccontata accanto a quella di Diego e alla storia d’Argentina. Così lo spettacolo per me è diventato qualcosa di più: un passaggio che sentivo di dover compiere prima di scrivere un nuovo disco di inediti, che desse un senso nuovo al mio cantare.”

L’album “Hasta siempre Mercedes” è preordinabile esclusivamente sullo store BMG e nelle date del tour teatrale, proprio per sottolineare l’unicità di questo progetto che è un tutt’uno con il tour.

Il progetto ha preso corpo nel corso nei mesi a partire da “El pelusa y la negra” la storia cantata di Mercedes Sosa e Maradona di e con Cosimo Damiano Damato, poeta, drammaturgo, sceneggiatore e regista in grado di far danzare insieme linguaggi diversi, dal teatro al cinema, con la cifra poetica e civile che caratterizza il suo stile narrativo, apprezzato soprattutto nel mondo indipendente d’autore.

Uno spettacolo che ha visto e vedrà Simona Molinari nel ruolo di “cantattrice” dando voce a Mercedes Sosa in un dialogo visionario tra due dei personaggi più iconici della storia argentina del novecento.

Alla musica con la rilettura di perle di Mercedes Sosa e del repertorio classico argentino e cantautorale italiano: da “Canción de las simples cosas a Todo cambia” e, appunto, “Gracias a la vida“.

Non mancheranno anche classici come “Don’t cry for me Argentina” e gli omaggi a Pino Daniele, Lucio Dalla e Franco Battiato con canzoni come “Napul’è“, “Caruso” e “Povera Patria“.

Gli arrangiamenti e la direzione musicale sono affidati al Maestro Valentino Corvino con il Sudamerica Quartet.

Di seguito il calendario delle prime date confermate:

10/11/23: Avellino- TEATRO PARTENIO

11/11/23: Napoli – TEATRO BOLIVAR

12/11/23: Napoli – TEATRO BOLIVAR

22/11/23: Sant’Agata Bolognese – TEATRO BIBIENA

23/11/23: Settimo Torinese – TEATRO GARIBALDI

28/03/24: Milano – TEATRO CARCANO

18/05/24: Roma – AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA, SALA PETRASSI

