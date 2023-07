Silvia Salemi prova nuove sfumature della sua voce nel singolo “Faro di notte”

Silvia Salemi torna sul mercato discografico con un nuovo singolo, Faro di notte, fuori per Dischi dei Sognatori e Noise Symphony srls con distribuzione ADA Music Italy. La canzone è disponibile su tutte le piattaforme digitali dal 14 luglio.

La cantautrice siciliana è reduce dai festeggiamenti per i 25 anni del suo brano più noto, A casa di Luca, canzone presentata in gara al Festival di Sanremo nel 1997 che le valse il premio per il miglior testo.

Faro di notte è frutto dell’incontro di Silvia Salemi con nuovi autori. Hanno scritto infatti la canzone con lei Davide Autorino, Ivan Amatucci oltre al produttore esecutivo e fondatore di Dischi dei Sognatori, Marco Rettani.

Ecco come l’artista parla di questo nuovo brano prodotto da Francesco Tosoni:

“Faro di Notte si differenzia dai miei lavori precedenti perché non va alla ricerca obbligata di lanciare un messaggio poetico e cantautorale a chi la ascolta.

È una canzone che vuole semplicemente essere figlia del suo tempo, cantata con una modalità espressiva vocale più attuale e, quindi, con l’utilizzo di una serie di tecniche vocali differenti da quelle usate in passato.

Il tutto senza piegarsi per forza alle mode e alle tendenze. L’unico obiettivo è quello di dimostrare che la musica non crea confini entro cui stare, ma è di tutti e per tutti“.

A caratterizzare Faro di notte sono le sonorità estive che accompagnano un testo che racconta dell’importanza di ritrovare un riferimento, anche nei momenti più difficili e nelle situazioni più impervie, attraverso una luce che ti indica la strada anche nelle notti più buie.