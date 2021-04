Silvia Salemi nel giorno del suo compleanno ecco le 10 canzoni da riascoltare

Silvia Salemi è una di quelle artiste che, quando ne pronunci il nome, a molti è subito chiaro di chi si stia parlando. La sua faccia è diventata iconica da quasi 25 anni, così come la sua canzone più popolare, quella A Casa Di Luca, che è entrata nella storia della musica italiana come racconto generazionale che però rifiutava le distrazioni dell’epoca per privilegiare i rapporti veri, quelli reali, di scambi d’opinioni, di musica da ascoltare, di risate da fare.

Ed è incredibile come oggi, a distanza appunto di 24 anni da quel Festival di Sanremo dove fu presentata col suo carico di belle speranze, il pezzo sia quanto più rinforzato nei concetti; oggi che i giovani vanno dietro al mondo virtuale, tra social e videogiochi condivisi quasi non si guardano nemmeno più.

Ho deciso quindi oggi di festeggiare il compleanno della cantautrice sicula con la top 10 delle sue canzoni, tenendo proprio fuori questa che è il manifesto della sua carriera provando a privilegiare anche pezzi meno noti, i non singoli.

Tanti auguri Silvia quindi da tutta All Music Italia. Questa è la top 10 a te dedicata:

10 E’ Già Settembre ( 2000 )

Terzo singolo promozionale dall’album L’Arancia. Su un arrangiamento pop che alterna musica reale ed effetti elettronici, si racconta del Settembre di una storia, quando s’intuisce che il bello è ormai alle spalle e ci si trascina.

9 Bellissimo Viaggio ( 1997 )

Dall’album “cAotica” è uno dei pezzi più intimi del disco. Suggestivo nei suoni e nel testo, celebra il ricordo di un amore, quello che è fatto di luoghi, d’odore, di sensazioni.

8 Pathos ( 1998 )

Seconda partecipazione consecutiva tra i big al Festival, porta Silvia al 5° posto in graduatoria finale. Il pezzo apre ad un album tutto improntato sulla spiritualità e su suoni provenienti da paesi lontani che convivono con le nostre melodie. Un pezzo per certi versi “ruggieriano”

7 Ormai ( 2007 )

Il video è diretto ed anche interpretato da Giorgio Pasotti. Anche in questo caso Silvia canta l’impossibilità di un amore, che seppur grande, non basta a tenere due persone insieme. Particolari sono i cambi d’intenzione e potenza all’interno dello stesso.

6 Domenica Siciliana ( 2007 )

I ben informati indicano questo come un pezzo non preso alle selezioni di Sanremo 07. Se così fosse ci si chiede come sia possibile. Ci si sente il sole di Sicilia all’interno ma anche il vissuto quotidiano di una mentalità molto radicata nelle sue origini ed usanze.

