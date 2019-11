Silvia Cecchetti ha lanciato il nuovo singolo Notte Chiara.

Il brano è disponibile in digital download, Edizioni e Produzione di Beppe Carletti de I Nomadi.

“Il bisogno di amare e di essere amati dovrebbe essere la cosa più naturale poiché accompagna il genere umano dalla nascita, invece, a volte, è cosi grande da farci perdere il contatto con la realtà, confondendo i confini tra emozioni e sentimenti.

Soddisfare la nostra mancanza prende il sopravvento facendoci vivere nell’illusione di un film scritto da noi stessi e cancellando dalla vista la persona che abbiamo di fronte.

Il naturale desiderio di stare con l’altro si trasforma nella paura costante di perderlo e la sofferenza pare l’unico filo conduttore di una relazione”

Silvia Cecchetti dichiara:

Notte Chiara è una canzone si, d’amore ma di un amore cosi tossico da sembrare un’allucinazione. Per la voglia di raccontarmi e di condividere un momento di vita vissuta sono nati i contrasti tra il testo di una donna innamorata e la musica di chi è “incastrato nulla ruota del criceto”.

Sogno di volare

di respirare

in fondo al mare

Sogno fiori giganti

arcobaleni

senza dormire

basta restare

accanto a te

(…)



Crediti – NOTTE CHIARA

Autore: Silvia Cecchetti

Edizioni e produzioni: I NOMADI

Arrangiamento: Gianluca De Rubertis

Sinth e basso elettrico: Gianluca De Rubertis

Batteria: Lino Gitto

Ingegnere del suon: Simone Coen

Sudio: Riverplant music studio

Mix e Master: Icaro Tealdi

Video:

Produzione Forty-one MovieCreator

Riprese: Alessio Fantinato, Matteo Turconi

Editing: Alessio Fantinato

Make up: Nicole Ziliani

Copertina:

Foto: Francesco Prandoni

Grafica: Giuseppe Spada

Make up: Elisabetta Sicuro

Jewellery: Michal Negrin Italia

SILVIA CECCHETTI – BIOGRAFIA

Silvia Cecchetti si è diplomata al primo corso del CET (Centro Europeo di Toscolano fondato da Mogol) come interprete della canzone leggera.

Nel ’94 ha partecipato a Sanremo, categoria Giovani, arrivando in finale con il brano Il mondo dove va e, nello stesso anno, ha preso parte agli spettacoli televisivi Viva Napoli, Festival Italiano e pubblicato un CD Silvia Cecchetti prodotto da Lavezzi-Mogol.

Dopo una Tournée italiana, americana e canadese con Andrea Bocelli e Toto Cutugno ha collaborato a Los Angeles con il grande produttore Michael Masser.

Negli anni successivi si è dedicata alla storia della canzone del ’900 con l’ Opera Quintet, un quintetto formato da Maestri d’eccezione prime parti dell’Orchestra del Teatro alla Scala di Milano. Ha registrato in seguito un disco di brani italiani d’autore in una veste inedita Jazz uscito nel 2009 Tempi diversi edito da Edel Music.

Da aprile 2010 ha sperimentato nuove emissioni della voce con un’equipe di medici francesi e l’associazione Human Voice collaborando al libro La voce dei 5 sensi edito da Carish, dove sono raccolti i sorprendenti risultati di una comunicazione in grado di stimolare profondamente le aree cerebrali.

Nel 2013 Silvia Cecchetti ha scritto il brano Il dopo te in collaborazione con Luca Angelosanti e Francesco Morettini che ha portato al Festival della canzone italiana a New York in onda su RAI International arrivando seconda e nel 2014, sempre al Festival della Canzone Italiana a New York, ha vinto il primo premio con un altro suo brano L’amore può.

Silvia Cecchetti ha fondato nel 2018 l’associazione musicale e culturale VIVILATUAVOCE – centro di eccellenza musicale e di comunicazione – dove insegna canto e organizza master di studio per cantanti, autori, compositori, fonici e grafici grazie alla collaborazioni di grandi professionisti del settore con lo scopo di aiutare i giovani a specializzarsi nella musica pop e creare nuovi team di lavoro e nuova musica.