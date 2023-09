Side Baby, al via una nuova stagione artistica e personale con il singolo “Padrino”

Side Baby Padrino testo e significato.

Disponibile in tutti i digital store da venerdì 29 settembre, “Padrino” (Warner Music Italy) è il nuovo singolo di Side Baby e inaugura una nuova stagione sia personale che artistica del rapper romano, che torna con nuova musica a due anni di distanza dall’ultimo album “Il ritorno del vero“, in cui ha condensato una celebrazione dell’autenticità, raccontando apertamente tutte le sue esperienze di vita, oltre a quelle artistiche.

Side baby padrino significato del brano

Prodotto da Close Listen, Youngotti e DamzThe Producer, “Padrino” è un brano in puro stile Side Baby: un manifesto della sua attitudine, del suo legame con il rap e del suo sound, dove l’artista diventa davvero il padrino di uno stile iconico, che ha spopolato e si è affermato, costruendo un vero e proprio universo trap, lo stesso in cui è cresciuto e maturato il rapper, che lo ribadisce su un beat cupo e martellante con le barre d’impatto che contraddistinguono da sempre la sua scrittura.

Fra i più grandi esponenti della scena che nel 2016 ha drasticamente rivoluzionato il rap italiano, diventando un punto di riferimento per tanti giovani artisti, Side Baby conta attualmente 318.729 ascoltatori unici mensili su Spotify, dove il brano più apprezzato è “Rip RMX” feat Shiva, che vanta oltre 28 milioni e 200mila stream. Seguono “Non mi fido” con poco più di 11 milioni e 300mila stream e “Non parlarmi“ feat Paky, che ha superato i 5 milioni di stream.

Side baby padrino testo e audio

In arrivo