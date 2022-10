Side Baby lancia “Tutto chiede salvezza” brano contenuto nell’omonima serie Netflix

Side Baby Tutto chiede salvezza testo che affronta il tema della salute mentale per il nuovo singolo del rapper, brano inserito all’interno della colonna sonora dell’omonima serie Netflix fuori, così come il brano, venerdì 14 ottobre.

Arturo Bruni, in arte Side Baby, nato a Roma nel 1994 è figlio d’arte. Il padre, Francesco Bruni è infatti sceneggiatore e regista cinematografico, mentre la madre Raffaella Lebboroni, è un’attrice. Lo stesso Arturo ha recitato nel 2017 nel film Tutto quello che voi.

Socio fondatore nel 2014 della Dark Polo Gang nel 2018 ha iniziato il suo progetto da solista che nel 2019 lo ha visto pubblicare l’album Arturo e collaborare con diversi artisti, da Night Skinny a Fabri Fibra, dagli PSICOLOGI a Mace.

Ed è proprio quest’ultimo a produrre questo nuovo singolo che esce ad una sola settimana di distanza dal precedente, Gossip, in duetto con Mikush.

Tutto chiede salvezza esce per Intersuoni con distribuzione Believe.

Il brano, realizzato ad hoc per la serie omonima girata da Francesco Bruni in uscita su Netflix e che vede come protagonista Federico Cesari, affronta il sensibile tema della salute mentale.

Sulla delicata produzione di Mace, Side Baby si racconta con disarmante intimità, con una nuova consapevolezza del suo passato e un’inedita narrazione di se stesso, dimostrando una scrittura sempre più matura pur rimanendo fedele alla sua cifra stilistica, l’autenticità.

