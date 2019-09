Parte il 14 settembre la quinta edizione di Shire Music Festival, il “One Day Festival” più grande del Nord Italia con ben 2 palchi che offriranno 12 ore di musica non stop. All Music Italia torna a parlarne (qui il precedente articolo) visto che finalmente anche la line up internazionale è stata completata.

Shire Music Festival si terrà Sabato a Crema presso la splendida cornice del podere di Ombrianello.

La line up si arricchisce di diversi nomi: Gammer, Rudeejay, Boro Boro, Nayt e Trigno.

Il Mainstage sarà interamente riservato alla musica EDM, DANCE ed ELETTRONICA per forti emozioni allo stato puro con i dj nazionali ed internazionali più famosi del pianeta.

Su questo palco si alterneranno tra gli headliners le performance di Da Tweekaz, Brohug, Gammer, Spag Heddy, Oddprophet, Zonderling insieme a Nextars, Slvr, Rudeejay, Fellows, The S e Dasko.

Il Groove stage sarà invece destinato alla musica Hip Hop contemporanea più amata dell’ultimo periodo.

Protagonisti sul palco del Groove stage saranno Tedua, Jake La Furia, Tormento, Nayt, Boro Boro, Big Fish e Trigno. Questo palco si presenterà in una veste completamente rinnovata rispetto allo scorso anno.

La manifestazione è organizzata e prodotta da Meg Events Organizing & Consulting che nella figura di Marco Gruppi trova il suo founder storico. Ecco le sue dichiarazioni sull’evento:

“Shire Music Festival è una realtà che unisce la grande passione per la musica di giovani professionisti rigorosamente under 30 con un ottimo bagaglio culturale e professionale alle spalle.

Crediamo molto nel valore esperienziale la vocazione di Shire vuole essere quella di essere uno dei Festival più belli da vivere proprio in qualità d’esperienza, del resto è proprio la fruizione esperienziale a fare la differenza oggigiorno.

La kermesse non vuole essere solo una manifestazione musicale di alta qualità ma si configura a pieno titolo come un volano per lo sviluppo turistico, artistico e culturale dell’intero territorio circostante”.

SHIRE MUSIC FESTIVAL e IL PROGETTO WAMI (Water with a mission)

Il Festival lega da sempre la sua immagine all’impegno nella sensibilizzazione delle nuove generazioni nel rispetto della sostenibilità ambientale.

Quest’anno, gli organizzatori hanno deciso di dedicare particolare attenzione al tema dell’emergenza relativa al bisogno di acqua nel mondo.

Shire Music Festival è così tra i primi a presentare il progetto Acqua Wami (Water with a mission). Per ogni bottiglietta acquistata sarò possibile donare 100 litri di acqua potabile dandone così accesso a coloro che ne hanno veramente bisogno.

Tramite il codice trovato sulla bottiglietta l’utente potrà scoprire quale famiglia sta ricevendo l’acqua che ha donato. Tutte le bottigliette sono cento per cento riciclabili e realizzate con plastica riciclata.

SHIRE MUSIC FESTIVAL BIGLIETTI, HOTEL E ITINERARI

Da questa edizione è disponibile la Shire Full Experience che permetterà di far vivere la vera esperienza da Festival, consentendo agli ospiti di dormire in un hotel sito direttamente nella location della Kermesse con parcheggio privato, colazione e Wi-fi gratuito.

Per raggiungere Crema è stato messo inoltre a disposizione un servizio bus in partenza dalle principali città come Milano, Brescia, Bergamo, Cremona, Piacenza e molte altre.

Per facilitare l’accesso ai visitatori sarà attivo un servizio navetta da e per la stazione ferroviaria di Crema verso la location del Festival per l’intera durata della manifestazione.

I biglietti per l’edizione 2019 dello Shire Music Festival sono disponibili sul sito dell’evento cliccando qui.

Esiste inoltre una Comfort Vip Zone con delle aree rialzate fronte palco, bagni e accesso al festival riservati, disponibile a 35€.

SHIRE MUSIC FESTIVAL CAST E CALENDARIO

Di seguito il calendario completo con le performance dei due palchi nel dettaglio:

MAINSTAGE

12:00 – 13:00 – CONTEST SHIRE WINNER

13:00 – 13:50 – FELLOWS

13:50 – 14:40 – THE S

14:40 – 15:30 – DASKO

15:30 – 16:20 – NEXTARS

16:20 – 17:10 – SLVR

17:10 – 18:00 – RUDEEJAY

18:00 – 19:00 – ODDPROPHET

19:00 – 20:00 – SPAG HEDDY

20:00 – 21:00 – ZONDERLING

21:00 – 22:00 – BROHUG

22:00 – 23:00 – GAMMER

23:00 – 24:00 – DA TWEEKAZ

GROOVE STAGE

16:00 – 17:30 – SUPPORT ACTS

17:30 – 18:00 – TRIGNO

18:00 – 18:45 – BORO BORO

18:45 – 19:30 – TORMENTO

19:30 – 20:00 – JAKE LA FURIA

20:00 – 21:00 – TEDUA

21:00 – 22:00 – NAYT

22:00 – 23:00 – BIG FISH

23:00 – 23:20 – BILLBOARD DJ SET CONTEST