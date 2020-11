E’ uscito su tutte le piattaforme digitali il nuovo singolo di Shalpy Let it snow, brano con cui l’artista ha tutta l’intenzione di conquistare il mercato internazionale.

Let it snow è in radio dal 6 novembre e l’artista l’ha definita come una magica canzone, adeguata per provare la conquista del pubblico anche al di fuori dei confini nazionali.

“Una volta si diceva che se SHALPY fosse nato in America, sarebbe diventato un artista di fama mondiale: cantante, autore, produttore eclettico, intelligente e sensibile. Oggi ha compiuto il primo passo per diventare una star oltreoceano con questa produzione italo-americana.”

Così riporta il comunicato stampa che pone in maniera chiara l’obiettivo che l’artista ha tutta l’intenzione di raggiungere.

SHALPY LET IT SNOW

Il singolo Let it snow verrà accompagnato da un videoclip disponibile sul canale VEVO ufficiale dell’artista nei prossimi giorni.

“Questo #natale sara’ sicuramente senza il mio leo, senza lavoro forse rinchiuso… ecc chissà il 24 dicembre che reazione ‘let it snow’ avrà su i miei sentimenti….io sono un duro ma ho il cuore tenero…”

Questo il messaggio postato da Shalpy sui social per descrivere le sensazioni che accompagnano l’uscita del nuovo brano.

