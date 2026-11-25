Shade pubblicherà venerdì 27 novembre il nuovo singolo Volevo solo dirti, che arriverà in radio e sulle piattaforme digitali. È una produzione Ventura’s con distribuzione Believe.

Il brano, scritto dallo stesso artista e prodotto da Jaro, si aggiunge a una carriera in cui Shade ha collezionato finora 12 dischi di platino e 4 dischi d’oro.

Il significato di Volevo solo dirti di Shade

Con Volevo solo dirti, Shade tornerà a concentrarsi sulle emozioni e sulle relazioni personali, temi ricorrenti nella sua produzione. Il singolo affronta la difficoltà di comunicare davvero mentre si è sempre connessi.

Il brano guarda a un mondo in cui sembra più semplice affidare i propri pensieri a uno schermo, o persino all’intelligenza artificiale, ma diventa difficile trovare le parole giuste davanti alla persona che si ama.

La canzone racconta il momento in cui si ama ancora qualcuno, ma restare non basta più: le promesse diventano domande senza risposta e le parole importanti arrivano quando non c’è più nessuno ad ascoltarle.

Chi se ne va, però, non ha per forza smesso di amare. Volevo solo dirti invita a recuperare i rapporti autentici, il confronto e la capacità di dire ciò che si prova guardandosi negli occhi.

Credits del brano ▸ Artista · Shade

· Shade ▸ Titolo · Volevo solo dirti

· Volevo solo dirti ▸ Autori · Shade

· Shade ▸ Produzione · Jaro