Sgribaz: “Vero stepper” è un racconto di strada autobiografico

Sgribaz lancia il singolo “Vero stepper” e inizia una nuova fase della sua carriera. Il brano, negli store digitali dall’8 dicembre 2023, è il primo che il rapper cagliaritano pubblica con Warner Music Italy.

Il brano dà il via ad una serie di uscite discografiche dopo il progetto Nuova Sardegna, culminato con il disco “4 The Island” uscito a giugno scorso. “Vero stepper” è un brano dalle sonorità trap. Sulla produzione aggressiva di Enomoney (fratello di sangue del rapper), Sgribaz rappa “sono outside 24/7 like vero stepper”.

Il pezzo non trascura però lo storytelling. Elemento fondamentale della musica di Sgribaz è infatti il raccontare. Così, tra barre dedicate a Michael Jordan e una citazione a Kodak Black, il giovane rapper canta la sua vita. Il risultato è un racconto di strada, lontano dai principali stereotipi del genere.

Sgribaz, nato a Cagliari nel 2000, ha una spiccata propensione melodica e un talento per lo storytelling. Ciò emerge dalle precedenti uscite: i Mixtape “00 Adolescenza” nel 2021 e “Cosa saremo” nel 2022; e il joint EP “Coast 2 Coast” con Low-Red. Ed ancora, i due singoli pubblicati nel 2023: “Cicatrici” e “Nessuna scelta”.

Con “Vero stepper”, Sgribaz vuole fare un salto di qualità e portare la sua musica fuori dai confini della Sardegna, raggiungendo l’Italia.