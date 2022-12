Sfera Ebbasta per il 2° anno consecutivo è il più ascoltato su Spotify. A febbraio il nuovo disco, è lui il colpaccio di Amadeus?

Sfera Ebbasta ha fatto il panico, per dirlo alla Lazza. Anzi a dirla tutta Sfera sta seminando il panico nella musica italiana da ormai 7 anni, da quando nel 2015 uscì il suo primo disco, XDVR. Ora il trapper potrebbe essere in procinto di portare il panico anche sul palco più famoso d’Italia… quello del Festival di Sanremo.

Gionata, questo il vero nome del neo papà Sfera Ebbasta, è stato appena incoronato da Spotify come l’artista più ascoltato del 2022. Un risultato per importante per diversi motivi…

Innanzitutto è il secondo anno consecutivo che è lui il re degli streaming sulla nota piattaforma svedese. Ed è la terza volta che occupa la vetta negli ultimi cinque anni.

Il secondo motivo è che questo traguardo è stato raggiunto nonostante l’ultimo suo disco, Famoso, risalga a novembre del 2020 (a maggio di quest’anno è invece uscito l’EP di duetti con Rvssian, Italiano).

Il pubblico quindi continua ad ascoltare le sue canzoni da una parte mentre dall’altra Sfera è molto lucido nello scegliere canzoni e artisti giusti con cui collaborare. Da Blanco per Mi fai impazzire a Sick Luke in solite pare, da thasup in s!r! a Madame in Tu mi hai capito. Senza dimenticare le collaborazioni internazionali come quella con Kaleb Di Masi nella hit Hace calor Remix.

8 anni di carriera discografica, quattro album e un Ep lanciati, Sfera Ebbasta conta la cifra record nell’era FIMI di 138 dischi di platino e 30 dischi d’oro. E nel 2023 è tempo di nuova musica.

Salvo cambi di programma siamo infatti in grado di anticiparvi che il quinto disco del trapper dovrebbe arrivare ovunque il 10 febbraio 2023. Cioè nella settimana del Festival di Sanremo (che ricordiamo si svolgerà dal 7 all’11 febbraio 2023).

Ora se questa data dovesse realmente essere vera potrebbe voler dire tutto o niente, ma qualche sospetto lo suscita.

Certo Sfera non è un’artista che ha da temere nel lanciare un album durante il Festival, anzi, ma al tempo stesso dubitiamo anche che lui e la sua casa discografica vogliano fare il dispettuccio ad Amadeus. E allora non è che magari, qui lo diciamo e qui lo neghiamo, il suo sarà invece un regalo e l’artista sarà uno dei big che Amadeus annuncerà domenica 4 dicembre alle 13:30 al Tg1?

Chissà, sarebbe davvero un colpaccio avere in gara l’artista più venduto e streammato dell’ultimo decennio. Non ci resta che aspettare domenica a pranzo per capire se la suggestione diventerà realtà.