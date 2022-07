Senhit ospite al MADO – MADRID ORGULLO 2022 lancia il nuovo singolo “Follow me”

Senhit è stata invitata ad esibirsi giovedì 7 luglio al MADO – MADRID ORGULLO 2022, ovvero il Pride di Madrid. La più grande parata per i diritti LGTBIQA+ d’Europa e una delle più grandi al mondo.

La freaky queen Senhit farà ascoltare in anteprima il nuovo singolo Follow me, brano che sarà disponibile in digitale ed in rotazione radiofonica dall’8 luglio.

Il brano, in collaborazione con Tory Lanez, rapper canadese con 16 milioni di ascoltatori mensili su Spotify e oltre 4 milioni e mezzo di follower, ha un sound dance e reggaeton.

Senhit con i brani Follow me e Adrenalina farà ballare tutta Madrid trasmettendo un’energia travolgente in occasione di una festa basata su amore, rispetto e condivisione.

Adrenalina è il brano con cui ha partecipazione all’Eurovision Song Contest 2021 insieme a Flo Rida e con la direzione artistica di Luca Tommassini, in rappresentanza di San Marino.

Senhit con il suo percorso artistico e attraverso la sua musica ha sempre lanciato messaggi contro ogni forma di discriminazione, a favore della valorizzazione dell’identità.

L’artista ha partecipato per diversi anni al Pride Bologna e quest’anno è stata anche tra i protagonisti del Pride Milano dello scorso 2 luglio.

Ha sostenuto l’importanza del rispetto per se stessi e per gli altri.

Ha promosso una cultura incentrata sulla valorizzazione della diversità, che permetta a tutti di esprimersi liberamente.