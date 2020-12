Senhit Amar Pelos Dois

#FreakyTripToRotterdam continua e per il periodo natalizio Senhit ha scelto un brano davvero speciale. L’artista che rappresenterà San Marino all’Eurovision Song Contest 2021 interpreta insieme a Jordi Galán una emozionante versione di Amar Pelos Dois.

Il brano selezionato e che arriva dopo Rise Like e Phoenix conquistò il primo posto all’Eurovision Song Contest 2017 di Kiev grazie a una emozionante interpretazione di Salvador Sobral.

Quell’anno il raffinato cantautore portoghese sbaragliò la concorrenza e riuscì a battere anche il favorito della vigilia Francesco Gabbani che dovette accontentarsi del sesto posto finale.

In questo brano la mia voce si fonde con quella di Jordi Galán e con il coro di bambini di Artemia di Torviscosa diretto da Denis Monte. Quest’anno è stato diverso per tutti. Nel bene e nel male. Perciò merita anche un Natale unico, dove sono i bambini a portare i doni a Babbo Natale e dove ognuno possa sentirsi parte di una grande famiglia. Qualsiasi sia il suo orientamento sessuale o religioso, qualsiasi siano le sue origini, cosa che purtroppo non è ancora così scontata.

“Finalmente Natale! In questo anno funesto non poteva mancare un freaky contributo con una delle più belle ballad del mondo Eurovision. Una carezza al cuore. Una ninna nanna di Natale che commuove e fa riflettere con immagini straordinarie del grande Roberto Maestri che fanno da cornice a un mondo etereo, suggestivo, che comincia con il bianco e nero per arrivare a un esplosione di colori e vita.

Queste le parole di Senhit per spiegare la scelta di Amar Pelos Dois.

“Sono partito da un’idea di struttura musicale dove mi piaceva includere un coro di bambini, grandi e piccoli, e inserire una voce importante, che scaldasse ancora di più questo Natale, che è un Natale di grandi sfide. Quindi ho sognato un tenore vicino alla voce di Senhit e vicino al coro dei bambini: Jordi è quello che alla fine ci ha convinto di più.

Ho sognato il rumore della pioggia e della neve. Un rumore da inventare per il video con un gesto, quindi ho pensato a Antony and The Johnsons che nei loro concerti facevano degli snap con le dita e ho voluto riportare questo anche nell’arrangiamento perché si prestava a questo racconto. I tributi sono tantissimi. A Michael Jackson dedichiamo la frase di questo video, per me è stato un Babbo Natale, credo lo sia stato per la maggior parte degli essere umani, e lo rappresenta al meglio. Il clochard è il nostro Babbo Natale di quest’anno, nudo e senza lavoro.

I bambini sono generatori, come dei genitori, si rovesciano i ruoli e sono loro quest’anno a donarci il sorriso più caldo. Poi non poteva mancare la Madonna, la Madre di tutte le donne, e quindi ho cercato di mettere insieme tutte le donne del mondo, attraverso il trucco, il parrucco e gli abiti, che si fondono in una sola figura, che è la Madre di tutti.

Il suo dono è Gesù, suo e di Dio, un dono importante, il messaggio del Vangelo è che Gesù è un dono per tutti gli esseri umani e quindi è un dono universale che non ha sessualità o razza e riconosce solo l’amore. Infine in questo video ci sono due mondi che si incrociano, il mondo di Roberto Maestri che è un artista che io adoro da anni e mi affascina, quasi Timbartoniano, animato da uno straordinario Patrizio Ratto che è un ballerino, un sognatore, e il mondo del presepe, il presepe povero, dove la ricchezza della Madonna è data da una stratificazione di tante donne che unite diventano potenti.”