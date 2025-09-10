Semplicemente Fiorella: il concerto-evento alle Terme di Caracalla approda su Canale 5

Fiorella Mannoia: la scaletta e tutti gli ospiti di Semplicemente Fiorella, lo speciale concerto alle Terme di Caracalla dello scorso anno, in onda su Canale 5.

Dopo il successo dello scorso anno, questa sera – mercoledì 10 settembre – in prima serata su Canale 5 andrà in onda Semplicemente Fiorella: lo speciale concerto con cui lo scorso anno la cantautrice ha festeggiato le sue 70 primavere, omaggiando amici e colleghi che hanno scritto delle pagine importanti della storia della musica italiana, segnando la vita di intere generazioni con brani iconici.

Prodotto da Friends Tv per Rai – Direzione Intrattenimento Prime Time con la regia di Stefano Mignucci, Semplicemente Fiorella vedrà alternarsi sul palco “mostri sacri” e nuove generazioni di artisti, che saranno accompagnati da una super band e dall’Orchestra Sinfonica Saverio Mercadante di Altamura, diretta dal Maestro Valeriano Chiaravalle, che arricchirà tutte le esibizioni con arrangiamenti unici e sonorità straordinarie, con la direzione musicale di Carlo Di Francesco.

Cliccate in basso su “continua” per scoprire gli ospiti e la scaletta completa del concerto di Fiorella Mannoia alle Terme di Caracalla, in onda su Canale 5.