10 Settembre 2025
di
Lorenza Ferraro
News
10 Settembre 2025

Semplicemente Fiorella: il concerto-evento alle Terme di Caracalla approda su Canale 5

Con la regia di Stefano Mignucci, lo show vedrà alternarsi sul palco "mostri sacri" e nuove generazioni di artisti

News di Lorenza Ferraro
Semplicemente Fiorella Mannoia: ospiti e scaletta
Fiorella Mannoia: la scaletta e tutti gli ospiti di Semplicemente Fiorella, lo speciale concerto alle Terme di Caracalla dello scorso anno, in onda su Canale 5.

Dopo il successo dello scorso anno, questa sera – mercoledì 10 settembre – in prima serata su Canale 5 andrà in onda Semplicemente Fiorella: lo speciale concerto con cui lo scorso anno la cantautrice ha festeggiato le sue 70 primavere, omaggiando amici e colleghi che hanno scritto delle pagine importanti della storia della musica italiana, segnando la vita di intere generazioni con brani iconici.

Prodotto da Friends Tv per RaiDirezione Intrattenimento Prime Time con la regia di Stefano Mignucci, Semplicemente Fiorella vedrà alternarsi sul palco “mostri sacri” e nuove generazioni di artisti, che saranno accompagnati da una super band e dall’Orchestra Sinfonica Saverio Mercadante di Altamura, diretta dal Maestro Valeriano Chiaravalle, che arricchirà tutte le esibizioni con arrangiamenti unici e sonorità straordinarie, con la direzione musicale di Carlo Di Francesco.

Cliccate in basso su “continua” per scoprire gli ospiti e la scaletta completa del concerto di Fiorella Mannoia alle Terme di Caracalla, in onda su Canale 5.

Continua

