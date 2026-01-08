8 Gennaio 2026
di
All Music Italia
News
Condividi su:
8 Gennaio 2026

Per SELMI l’amore è una “Guerra dei baci”. Il nuovo singolo fuori il 9 gennaio

Il cantautore lucchese, tra i vincitori di Area Sanremo 2025, pubblica una ballata intensa che esplora la fragilità dei legami.

News di All Music Italia
SELMI primo piano per il lancio del singolo La guerra dei baci
Condividi su:

Dopo un anno vissuto intensamente tra la semifinale di Sanremo Giovani 2024 e la vittoria ad Area Sanremo 2025, SELMI torna con nuova musica. Uscirà ufficialmente venerdì 9 gennaio su tutte le piattaforme digitali LA GUERRA DEI BACI (Asian Fake/Warner Records/Warner Music Italy), un brano che mette a nudo la vulnerabilità di un amore che si rompe senza fare rumore.

selmi, la guerra dei baci, Il significato del brano: un amore senza colpevoli

In questo nuovo capitolo, SELMI sceglie di non urlare. La guerra dei baci racconta quel limbo doloroso in cui due persone continuano a cercarsi pur sapendo che la fine è inevitabile. Non ci sono colpi di scena o accuse, ma una tensione sottopelle dove ogni bacio diventa contemporaneamente una tregua e l’ultima battaglia. L’amore viene spogliato della sua idealizzazione per essere mostrato nella sua forma più vera: disordinata, fragile e a tratti scomoda.

Il brano cresce seguendo l’irregolarità dei sentimenti, chiudendosi con la consapevolezza che, anche senza una fine plateale, niente sarà più lo stesso. La scrittura di Niccolò Selmi conferma la sua capacità di trasformare la volatilità dell’umore in musica, muovendosi con delicatezza tra generi contrastanti ma sempre riflessivi.

Dall’esordio a X Factor fino a Sanremo

Nato a Lucca nel 2001, SELMI ha trovato nella musica un contatto necessario con il mondo dopo un passato da cameriere e momenti di difficoltà personale. Il grande pubblico lo ha conosciuto nel 2023 durante X Factor, dove nel team di Morgan ha mostrato una sensibilità fuori dal comune.

Da lì, un percorso in costante ascesa: dal primo EP Perderci Nell’Attimo alla partecipazione alle Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2024 con Forse Per Sempre. Recentemente, il suo talento è stato ulteriormente legittimato dalla vittoria ad Area Sanremo 2025.

All Music Italia

Articoli più letti

Geolier Phantom feat 50 Cent-cover 1

“Phantom” di Geolier feat. 50 Cent: testo e significato del singolo evento
Damiano David The First Time testo significato traduzione 2

Damiano David: testo, significato e traduzione di "The First Time", undicesima traccia dell'album "FUNNY little FEARS"
Grafica classifiche di vendita FIMI 2025 con Olly, 3

Classifiche FIMI 2025 - Album: Olly conquista l'anno, ma è allarme per la musica al femminile
Ultimo indossa una maschera da alieno per il lancio del singolo Acquario 4

ULTIMO: l'enigma è sciolto, arriva il nuovo singolo "Acquario"
Top 100 singoli 2025 nella classifica FIMI 5

Classifiche FIMI 2025 - singoli: Olly primo anche qui e Giorgia torna regina
Un accostamento visivo tra Madonna e Patty Pravo, in occasione della cover di "La Bambola" registrata dalla popstar americana per lo spot Dolce & Gabbana. 6

Madonna canta "La Bambola" di Patty Pravo per Dolce & Gabbana. Video e audio
Casadilego ritratta dal fotografo Alberto D'Andrea per il lancio del primo album. 7

Casadilego: "dimenticato" X Factor riparte dal primo album "Silenzio (tutto di me)"
Autori più certificati FIMI 2025: Davide Petrella, Federica Abbate e Stefano Tognini 8

Autori più certificati del 2025: da Tropico a Federica Abbate, chi firma i successi dell’anno?
Tutti gli album italiani in uscita 2026 9

Ecco tutti gli ALBUM ITALIANI in uscita nel 2026 (Articolo in continuo aggiornamento)
New Music Friday 9 gennaio: singoli più attesi settimana 2/2026 10

New Music Friday: Radio Date – Tutti i singoli in uscita nella settimana del 9 gennaio 2026

Cerca su A.M.I.