Per SELMI l’amore è una “Guerra dei baci”. Il nuovo singolo fuori il 9 gennaio

Dopo un anno vissuto intensamente tra la semifinale di Sanremo Giovani 2024 e la vittoria ad Area Sanremo 2025, SELMI torna con nuova musica. Uscirà ufficialmente venerdì 9 gennaio su tutte le piattaforme digitali LA GUERRA DEI BACI (Asian Fake/Warner Records/Warner Music Italy), un brano che mette a nudo la vulnerabilità di un amore che si rompe senza fare rumore.

selmi, la guerra dei baci, Il significato del brano: un amore senza colpevoli

In questo nuovo capitolo, SELMI sceglie di non urlare. La guerra dei baci racconta quel limbo doloroso in cui due persone continuano a cercarsi pur sapendo che la fine è inevitabile. Non ci sono colpi di scena o accuse, ma una tensione sottopelle dove ogni bacio diventa contemporaneamente una tregua e l’ultima battaglia. L’amore viene spogliato della sua idealizzazione per essere mostrato nella sua forma più vera: disordinata, fragile e a tratti scomoda.

Il brano cresce seguendo l’irregolarità dei sentimenti, chiudendosi con la consapevolezza che, anche senza una fine plateale, niente sarà più lo stesso. La scrittura di Niccolò Selmi conferma la sua capacità di trasformare la volatilità dell’umore in musica, muovendosi con delicatezza tra generi contrastanti ma sempre riflessivi.

Dall’esordio a X Factor fino a Sanremo

Nato a Lucca nel 2001, SELMI ha trovato nella musica un contatto necessario con il mondo dopo un passato da cameriere e momenti di difficoltà personale. Il grande pubblico lo ha conosciuto nel 2023 durante X Factor, dove nel team di Morgan ha mostrato una sensibilità fuori dal comune.

Da lì, un percorso in costante ascesa: dal primo EP Perderci Nell’Attimo alla partecipazione alle Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2024 con Forse Per Sempre. Recentemente, il suo talento è stato ulteriormente legittimato dalla vittoria ad Area Sanremo 2025.