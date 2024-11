Sanremo Giovani 2024, intervista a Selmi: “Ho capito grazie alla musica di non aver paura di mostrarmi fragile”

A pochi giorni dal secondo appuntamento televisivo di Sanremo Giovani 2024, previsto per martedì 19 novembre in seconda serata su Rai 2, abbiamo incontrato Selmi, che ci ha parlato di Forse per sempre (Asian Fake / Warner Music Italy), il brano con il quale proverà ad accedere alla sezione Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2025.

Il singolo è disponibile da venerdì 8 novembre su tutte le piattaforme digitali.

Forse per sempre è una ballad dolce e delicata in cui Selmi esplora il desiderio di un legame eterno anche se, come canta nel ritornello con la voce spezzata, “fa paura”. Sono presenti la voglia di amare, di essere amati ma anche la paura – appunto – di farsi del male e l’incertezza per quello che sarà in futuro.

Il brano racconta al tempo stesso tutta la potenza e la fragilità delle relazioni, ricordandoci che a volte per amore si è disposti a rischiare tutto, forse per sempre.

Sulla scelta del brano per Sanremo Giovani 2024, Selmi racconta: «Era da un po’ di tempo che questo brano stava lì, assieme a me, aspettando di capire cosa avrei potuto farne. Ne riconoscevo una verità, e per questo ho pensato che sarebbe stato lui ad accompagnarmi in questa nuova esperienza».

Selmi presenterà Forse per sempre in gara martedì 19 novembre su Rai2, in seconda serata dalle 22:45.

SANREMO GIOVANI 2024: “FORSE PER SEMPRE”, INTERVISTA A SELMI