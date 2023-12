La vigilia di Natale di Canale si riempie di vera musica con il concerto di Elisa

Elisa scaletta concerto su Canale 5 ricca di ospiti e sorprese.

Nei giorni scorsi Elisa ha voluto chiudere il suo capitolo musicale fatto di concerti intimi con due date, suggellate anche dall’uscita dell’album “Intimate“, a Milano.

Due concerti ricchi di ospiti speciali e canzoni di Natale che hanno visto la presenza di colui che ha curato tutti i nuovi arrangiamenti dei brani della cantautrice per questi live, Dardust.

Ora, prima di una pausa di almeno due anni (vedi questo nostro articolo), Elisa è pronta ad essere la voce che terrà compagnia al pubblico della rete ammiraglia Mediaset, Canale 5, nella notte della vigilia di Natale.

Il meglio dei due live tenuti dall’artista andrà infatti in onda nella prima serata del 24 dicembre. Quali saranno le canzoni e i duetti che potremo ascoltare nell’evento tv? Cliccate in basso per scoprirlo.