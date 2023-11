Il regalo di Natale di Elisa è “Intimate – Recordings at Abbey Road Studio” con due brani inediti

Negli scorsi mesi Elisa ha regalato al suo pubblico, grazie al contributo di Dardust, una nuova veste del proprio repertorio grazie ai concerti intimi di “A intimate night“. Ora le versioni presentate in quei live, insieme a due inediti, diventano un disco… “Intimate“.

A raccontare quanto questa nuova serie di concerti ha cambiato il suo approccio alla musica e all’uso della sua voce è stata la cantautrice stessa sui social…

“An Intimate Night era nato per essere un piccolo tour teatrale e poi ci siamo tutti resti conto che era successo qualcosa di grande. Non lo so cos’è, sorrido perché come tutte le cose più belle che mi sono successe, in fondo non lo so spiegare. Ma il vostro affetto e il vostro amore ci hanno travolti. Avete bruciato i biglietti ovunque, vi siete fatti sentire come non mai.

Dopo tutti i concerti di ‘Back to the future’, che è stato un tour lunghissimo, abbiamo iniziato un nuovo capitolo senza quasi rendercene conto, un capitolo che avete reso importante.

Uno che mi ha fatto mettere la voce ancora più al centro e calare profondamente nei panni nei panni della cantante che c’è in me. Un faro puntato nel buio per scambiarsi quella luce, quelle emozioni e soprattutto la forza di quell’intimità. Ci siamo scambiati il coraggio di togliere. Mi avete sempre premiata ogni volta che ho avuto coraggio e lo avete fatto anche questa volta.

Spesso mi ringraziate ma sono io a dover ringraziare voi perché mi insegnate sempre qualcosa. La lezione stavolta è che non servono sovrastrutture, che la semplicità bastava allora e basta ancora adesso, e che bisogna darsi al mondo per quello che si è senza paura di non essere o dare abbastanza.”

Una parte importante di questi live vedo coinvolto Dario Faini, autore, compositore e producer meglio conosciuto come Dardust. Ed è a lui che Elisa dedica importanti parole:

“Voglio ringraziare Dardust, perché senza di lui non ci sarebbe stato niente di tutto questo. È lui che ha avuto una nuova visione della mia musica, che in questi arrangiamenti ha creato un equilibrio magico tra virtuosismi ed essenzialità. È lui che, lasciandomi tutto questo spazio, mi ha spinta al massimo del potenziale della mia voce.

Siamo andati in uno degli studi più mitici al mondo, gli Abbey Road, e abbiamo registrato tutte le canzone che avete sentito durante quei concerti più due canzoni nuove che abbiamo scritto apposta per questo disco. Per ricordarci per sempre di una cosa bella, che ci ha fatto stare bene.

Tra poco ‘Intimate’ sarà vostro, ogni volta che vi mancherà.”

Elisa intimate data di uscita e tracklist

L’album “Intimate – Recordings at Abbey Road Studios” verrà lanciato venerdì 8 dicembre per Island Records/Universal Music Italy. La produzione è di Dardust e all’interno saranno presenti gli inediti “Quando nevica” e “Buon Natale anche a te“.

Il progetto sarà disponibile in cd, vinile e in digitale.

A seguire la tracklist: