Elisa scaletta dello strepitoso live al Forum, adesso pronta a fermarsi per due anni.

Elisa scaletta Forum di Assago 15 e 16 dicembre.

Elisa ha acceso i cuori e riscaldato gli animi nella prima delle due date speciali al Forum di Assago del 15 e 16 dicembre chiamate An Intimate Night.

Due serate-evento organizzate per dare seguito e continuità a un progetto, quello dell’album registrato agli Abbey Studios e pubblicato di recente, che in contemporanea aprono e chiudono un percorso.

Dopo queste date, infatti, Elisa si fermerà per due anni e non pubblicherà più nulla fino a data da destinarsi.

elisa live al forum incanta con la magia del natale

Il viaggio di Elisa Toffoli in questo 2023 trova il suo completamento con queste due date che vedono co-protagonisti tanti amici e artisti in un sensazionale omaggio a una delle voci più belle della storia della musica italiana.

Questo l’elenco dei nomi presenti:

Luciano Ligabue, Gianni Morandi, Elodie, Giorgio Panariello, Pinguini Tattici Nucleari (Riccardo Zanotti, Lorenzo Pasini e Simone Pagani), Rkomi, Pio e Amedeo, Tommaso Paradiso, Ornella Vanoni, Carmen Consoli, Eleonora Abbagnato con la figlia ballerina Julia, Drusilla Foer, Giovanni Storti di Aldo, Giovanni e Giacomo e i contributi “da remoto” di Andrea Bocelli e Tiziano Ferro.

Sono stati cantati i brani iconici e storici del periodo natalizio (Last Christmas, Have yourself a Merry little Christmas, Santa Klaus is coming to town, Carol of the bells, Happy Xmas) ma non solo.

I duetti con Gianni Morandi (C’era un ragazzo che come me), Ornella Vanoni (Io so che ti amerò), Carmen Consoli (Promettimi e l’ultimo bacio), Pinguini Tattici Nucleari (Pastello bianco), Mahmood (Sound of silence), Tiziano Ferro (Anima Vola e Happy X-Mas) hanno arricchito lo spettacolo.

La standing ovation finale per Elisa, con un abito dorato che brillava da qualsiasi angolo del Forum, è il giusto premio per la nostra punta di diamante del pop italiano.

Di seguito la scaletta della prima data fotografata nel backstage.

Elisa scaletta live forum

L’ampia sintesi di queste due date verrà trasmessa in prima serata su Canale 5 il 24 dicembre.

“mi fermo per due anni. abbiamo dato tutto”

Nel corso di un’intervista, Elisa ha fatto un bilancio dell’ultimo periodo, spiazzando tutti con una dichiarazione molto chiacchierata:

“Mi fermerò un attimo anche per quasi due anni. Sicuramente non mi sento di dire che vorrei abbandonare quello fatto sino ad ora con la musica, ma nemmeno vorrei rinunciare all’energia dell’atmosfera più intensa con pezzi up-tempo e anche incazzati in certi contesti.

Abbiamo dato tutto e siamo arrivati ad una conclusione di un ciclo. Sono iperattiva e impiegherò il mio tempo in queste settimane, facendo cose come lo snowboard”

Dunque è il momento di salutare l’artista Elisa, almeno per ora, e di riabbracciare la persona Elisa Toffoli in attesa che la sua creatività torni a inondare le vite di milioni di persone.