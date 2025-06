Sayanbull si fa cassa di risonanza de “La Voce Della Gente” e debutta con un album crudo e autentico

In uscita venerdì 20 giugno, La Voce Della Gente (Altafonte Italia) è il nuovo album di Sayanbull, che per il suo esordio ha scelto Dr. Wesh come produttore artistico.

Anticipato dai singoli Padre Nostro e Rodolfo Valentino feat Guè, “Questo album rappresenta un punto di partenza sia a livello personale che artistico. È come se quella gabbia che mi teneva imprigionato mentalmente nel passato, si fosse aperta. Ciò che mi rendeva “un mostro” solo per soldi e rispetto, non mi rappresenta più e oggi, non commetterei più gli sbagli fatti ieri. La musica mi ha salvato!”, ha spiegato Sayanbull, all’anagrafe Alex Refice.

Due nomi, una sola persona, perché in La Voce Della Gente non c’è alcuna costruzione, nessuna finzione attoriale, e la vita combacia con l’artista.

Ma come sono nati i brani contenuti al suo interno? Si tratta per lo più di idee che sono state fermate sul cellulare e che – dopo dieci minuti – hanno poi preso forma dentro uno studio di registrazione.

Insomma, tutto subito, immediatamente, senza filtri e senza alcuna progettazione a tavolino, perché solo così puoi incidere la voce della gente. E com’è questa voce? È quella del gergo ovviamente, quella del romano di strada, di periferia, tagliente e autentico.

SAYANBULL, “IL VINCITORE” FEAT EL MATADOR

Per Sayanbull la violenza non è ispirazione per la vita reale, ma diventa una chiave di lettura per raccontare la vita attraverso la musica. La crudezza spietata dei testi è infatti figlia del contesto forte e a volte violento in cui è cresciuto.

D’altronde. se vivi in una borgata come Tor Marancia, la tua visione sarà differente da quella di chi è cresciuto ai Parioli. Ed ecco che in questo nuovo singolo, Il Vincitore feat El Matador, Sayanbull narra la sua vita di strada, trasformandola in una polaroid musicale.

“Il mio lato poetico, fatto anche di una sensibilità lucida, viene espresso totalmente in questo brano, che mi rappresenta a pieno. Di fatto, solo con il rap e lo stile urban riesco ad esprimermi nel migliore dei modi. Dylan (El Matador) è un’artista che mi piace particolarmente per la sua capacità di esprimersi con ironia e leggerezza, una rarità nel panorama rap”.

“LA VOCE DELLA GENTE”: L’ANTEPRIMA A TOR MARANCIA

La Voce Della Gente verrà presentato in anteprima in occasione di uno speciale evento che si terrà venerdì 19 giugno alle ore 18.00 al Parco della Torre di Tor Marancia e che vedrà la partecipazione di tutti gli artisti presenti all’interno dell’album, ovvero Guè, El Matador, Ntò, Skinny, Lil Kvneki, Pa Pa, Poli Ok, Naver, Suburbio e Wave DB.

L’obiettivo? Dare maggiore risalto ad un quartiere che merita tutto il sostegno possibile ma, soprattutto, ascoltare la comunità che lo vive quotidianamente, affinché possano esserci interventi di riqualificazione del sistema edilizio e nuove possibilità di crescita professionale e socio-economica per i residenti.