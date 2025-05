Altafonte è la nuova casa discografica di Chiara Galiazzo. Per l’estate 2025 arriva “Allegria bugiarda”

CHIARA GALIAZZO significato del testo di Allegria bugiarda, brano che inaugura una nuova fase della sua carriera.

Per l’artista con questo nuovo singolo, fuori dal 23 maggio 2025, inizia un nuovo capitolo al fianco di una nuova realtà discografica: Altafonte Italia.

Altafonte: una nuova casa discografica per Chiara Galiazzo

L’ingresso di Chiara nel roster di Altafonte Italia è stato accolto con entusiasmo dalla label. «Siamo onorati di lavorare con un’artista elegante e di grande spessore come Chiara. Il nostro obiettivo è costruire con lei un percorso discografico sartoriale», ha dichiarato Giulia Giampietro, Country Manager della label.

Fondata nel 2011 a Madrid, Altafonte è oggi presente in 15 uffici in 12 paesi, e dopo l’ingresso in Sony Music Group continua a operare come realtà indipendente, guidata da Alex Schiavo, Miguel Martorell e per l’Italia da Giulia Giampietro.

Con un sound sospeso tra atmosfere retrò e produzione contemporanea, Allegria bugiarda segna il debutto della collaborazione tra Chiara e l’etichetta indipendente internazionale Altafonte, entrata recentemente nel gruppo Sony Music mantenendo però la sua autonomia e la sua identità artistica.

Chiara Galiazzo – Allegria bugiarda – significato del brano

Il brano, scritto da Daniele Magro (autore anche di Il rimedio, la vita e la cura) e Michael Tenisci, che ne firma anche la produzione, esplora l’altra faccia dell’estate: quella che cela malinconia e disincanto dietro un velo di apparente leggerezza.

«Avevo in mente le immagini de L’Avventura di Antonioni, ma anche Goldfinger e le canzoni di Shirley Bassey. Poi ci sono riferimenti a Ornella Vanoni, Mina e Carmen Consoli…», racconta Magro, citando anche i luoghi dell’anima evocati nel testo: il bar dell’incontro, l’autostrada dell’addio, il mare e la città dove tutto finisce.

Allegria bugiarda si presenta così come un brano pieno di suggestioni e richiami cinematografici, dove ogni parola e nota concorrono a raccontare un’estate diversa, più intima e riflessiva.

Chiara galiazzo – allegria bugiarda – testo

In arrivo il 23 maggio