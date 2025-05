Sara Galimberti torna con una cover di Sergio Cammariere: “L’Amore Non Si Spiega”

Dopo la partecipazione al Festival di Sanremo nel 2007 e numerosi consensi collezionati come fotografa, Sara Galimberti torna sul mercato discografico con L’Amore Non Si Spiega, cover di Sergio Cammariere contenuta nella compilation Cocktail Sanremo Vol.1 di Papik.

“La passione per la musica rimane, ancora oggi, un punto saldo nel mio percorso artistico e personale. Nel mio lavoro di fotografa, che amo e che coltivo da anni con passione e dedizione, ho sempre portato con me la musica.

Si tratta infatti, a mio parere, di un elemento portante e fondamentale delle sessioni fotografiche, che diventano così – più che semplici shooting – delle vere e proprie esperienze sensoriali, dei viaggi emotivi”, ha raccontato la poliedrica artista originaria di Ostia.

Poi, ha aggiunto: “Cantare mi fa sentire viva e completa la mia anima. Tutte le esperienze che ho fatto, anche in ambito musicale, hanno contribuito ad arricchire il mio bagaglio emotivo e professionale, permettendomi oggi di approcciarmi con ulteriore empatia alle persone che racconto attraverso la mia macchina fotografica”.

SARA GALIMBERTI TORNA CON UNA COVER DI S. CAMMARIERE: “L’AMORE NON SI SPIEGA”

A proposito della scelta del brano con cui tornare ad affacciarsi sul mercato discografico, la Galimberti ha dichiarato:

“Ho scelto di reinterpretare questo brano di Sergio Cammariere, magistralmente arrangiato da Nerio PAPIK Poggi, perché è raffinato e – allo stesso tempo – intenso, oltre che capace di sottolineare l’importanza dell’amore.

In questi tempi così complessi, secondo me, l’atto più rivoluzionario risiede nel continuare a credere nell’amore in tutte le sue forme e nel continuare a cantarlo.

Ringrazio Nerio PAPIK Poggi per avermi coinvolto in questo bellissimo progetto, così come ringrazio tutti i musicisti che hanno contribuito a rendere ancor più speciale l’arrangiamento di Nerio.

Spero che anche Sergio Cammariere possa apprezzare questo nostro omaggio.

Viva la musica e viva l’amore!”.