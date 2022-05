"Civico Ventinove" è l'esperimento di Santoianni... un nuovo brano per ogni giorno di isolamento per via del Covid

Santoianni, reduce dalla pubblicazione lo scorso mese di gennaio del suo nuovo EP, Non ho santi in paradiso, ne lancia uno nuovo che prende vita all’improvviso in maniera stranissima. Un EP work in progress che nasce dal nulla e si compone giorno dopo giorno a causa del Covid… Civico ventinove.

Sabato scorso il cantautore sarebbe dovuto essere a Roma per partecipare ad un live con Cargo e altri colleghi ma purtroppo questo ritorno sul palco post pandemia non è avvenuto in quanto Santoianni è risultato positivo al Covid. Anziché abbattersi inutilmente l’artista ha deciso di utilizzare questi giorni di isolamento in modo proficuo come ha spiegato lui stesso su Instagram…

So che non è un dramma.

Eppure non aver potuto suonare Sabato mi è davvero dispiaciuto.

Mi ricordo che una volta da bambino avevamo organizzato con mia mamma di andare un giorno in piscina. Ero gasatissimo e non vedevo l’ora. Era estate. Appena sveglio però avevo cominciato a sentire dei brividi di freddo abbastanza eclatanti. Nonostante i miei tentativi creativi di non farmi sgamare quel giorno non si andò in piscina e fu così per più di una settimana vista la mia innegabile influenza.

Ecco mi sono sentito un po’ così Venerdì quando ho cominciato a sentire i primi brividi di freddo.

Ma c’è un solo modo per superare anche le piccole delusioni come questa, reagire.

Da questa parola, reagire, nasce l’idea del cantautore: comporre una canzone per ogni giorno di isolamento e pubblicarla su Soundcloud in un EP, Civico ventinove, e aggiungerla nella tracklist di questo progetto gratuito che, prossimamente, potrebbe sparire dalla piattaforma.

SANTOIANNI CIVICO VENTINOVE

Ecco come racconta Civico ventinove l’artista…

E ho deciso di farlo così. Ho “l’opportunità” di dover stare chiuso in casa per 7 giorni consecutivi in isolamento. Due me li sono già giocati a letto con la febbre. Me ne restano 5 ricchi di altrettanti sintomi fastidiosi, ma fa niente.

Da oggi al link soundcloud che c’è nella mia Biografia sarà online il mio EP “CIVICO VENTINOVE”. Attualmente è online vuoto, perché è ancora da scrivere. Ogni giorno pubblicherò una canzone, scritta e registrata a casa mia nelle 24 ore. Stasera pubblico la prima che ho scritto oggi e si chiama “CALPESTARE”.

La voce è quel che è, ma è bella così.

Non so per quanto sta cosa rimarrà online considerato che probabilmente prima della fine mi blindano vista la mia totale asimmetria rispetto ai canoni discografici. Quindi approfittatene. Finché resta online. Sperando di arrivare alle 5 canzoni promesse.

Cliccando qui potete ascoltare Civivo ventinove. La prima canzone pubblica è Calpestare. Qui a seguire, la tracklist, in continuo aggiornamento, e il testo della prima canzone.

TRACKLIST

Calpestare

(Testo e musica di Donato Santoianni)

Mi sono chiesto più volte

Quando ho capito

Che nella vita il segreto

È non fare schifo

Non fare così male

Non farsi mai notare

Non impegnarsi veramente

Ma farlo sembrare

Mi sono chiesto più volte

Dove ho imparato

Chi mi ha insegnato

Quand’è successo

Che mi sono realizzato

Quando e dove?

Nel cortile di casa ho imparato a calpestare

Dietro ai banchi di scuola ho imparato a dubitare

All’oratorio estivo ho imparato a bestemmiare

E nelle mura di casa a farmi male a farmi male

Nel cortile di casa ho imparato a calpestare

Dall’analista ho imparato a non farmi analizzare

Nelle domenica a messa ho imparato a predicare bene e a continuare a comportarmi male sempre male sempre male

Sapessi come fare

Mi piacerebbe tanto

Disimparare

E poi ricominciare

Tutto da capo

Tutto da capo

Si tutto da capo

Tutto da capo

Provare a camminare

Continuando ad inciampare

Provare con dei versi

A farmi interpretare

Che siete voi grandi

A non capirci un cazzo

Che siete voi i grandi

Nel cortile di casa ho imparato a calpestare

Dietro ai banchi di scuola ho imparato a dubitare

All’oratorio estivo ho imparato a bestemmiare

E nelle mura di casa a farmi male a farmi male

Nel cortile di casa ho imparato a calpestare

Dall’analista ho imparato a non farmi analizzare

Nelle domenica a messa ho imparato a predicare bene

e a continuare a comportarmi male sempre male sempre male