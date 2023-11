Santo Stefano: il singolo “Marchigiano” nasce da un cambiamento di vita

“Marchigiano” è il nuovo singolo di Santo Stefano, disponibile su tutte le piattaforme digitali dal 3 novembre 2023 per Maciste Dischi. Il brano nasce dall’esperienza personale dell’artista e racconta il suo cambiamento di vita.

Santo Stefano è nato e cresciuto nelle Marche, in un paese di seimila persone. Ha poi vissuto per un periodo a Montpellier e Bratislava. Da alcuni anni si è trasferito a Milano, per dedicarsi completamente al suo progetto musicale. La decisione del trasferimento è stata presa perché a detta degli altri, a Milano succedono le cose importanti e ha voluto vedere se è effettivamente così.

Santo Stefano è cinico, autoironico e pungente. Questa sua cifra stilistica si ritrova anche nel singolo “Marchigiano”. Il brano parla di cambiamento e di una città multiculturale, piena di possibilità, dove a volte però non si respira. Il cielo plumbeo, la polvere e i ritmi frenetici fanno nascere l’inevitabile confronto tra le colline marchigiane da cui l’artista proviene e la città in cui vive. Sotto il profilo musicale, “Marchigiano“ è un pezzo urban pop, con un twist di elettronica.

Santo Stefano descrive così il brano:“Abitavo in collina nelle marche, ora a Milano in una casa che somiglia a una cantina. Cambiare fa bene, a me ha fatto scrivere questa canzone. Grazie a Santabarbara e Pablosuzuki per la musica, e per i discorsi infiniti sui maestri del cinema coreano”.

La cover dell’artwork è realizzata da Massimo Dubbini.