Sanremo Rock & Sanremo Trend 2025: vincono NovaBlue e Eden

Dall’Ariston di Sanremo i vincitori, i premi speciali e gli ospiti della finalissima

Sanremo Rock & Sanremo Trend 2025, i vincitori NovaBlue e Eden al Teatro Ariston
Sanremo Rock & Sanremo Trend 2025 hanno incoronato i loro vincitori sul palco più iconico della musica italiana: il Teatro Ariston di Sanremo. Dopo mesi di selezioni in tutta Italia, la finale nazionale e la finalissima si sono svolte il 12 e 13 settembre nella Sala Rossa, davanti a una platea gremita.

I vincitori di Sanremo Rock & Sanremo Trend 2025

Per la categoria Rock il trionfo è andato ai NovaBlue, band milanese che ha conquistato pubblico e giuria, seguiti da Fabrygore & The Steam Band (Brianza) e Metiria (Catania). Nella categoria Trend ha vinto Eden da Milano, davanti a Nadia Bassano (Brescia) e Anna Cucchi (Massa Carrara).

I vincitori hanno ottenuto il Premio Radio/Stampa a cura di Germanelli.com.

Premi speciali

  • Premio Hard Rock Cafe – NovaBlue
  • Premio speciale Ferrara Summer Festival – Freeeda
  • Premio Matilde Dischi (open act al Festival di Garlasco) – Kanerva
  • Premio Mameli – Nina Duschek

Sanremo rock & trend 2025 Eden

Gli ospiti della finalissima e la giuria

Sul palco, a impreziosire la serata, anche le esibizioni di Bea Makk (giovanissima attrice, cantante e creator con oltre 1 milione di follower), della band Atwood (vincitrice Sanremo Rock 2024), di Ayla (vincitrice Sanremo Trend 2024) e di Andrea Belfiori, artista che quest’anno ha aperto la data di Vasco Rossi a Firenze grazie al contest Zocca Paese della Musica e che vanta collaborazioni con Lucio Dalla e Gianluca Grignani.

Per la sezione Rock la giuria era composta da Ettore Diliberto, Pino Scotto e Andrea Pratesi (Dophix).
Per la sezione Trend da Danila Satragno, Paolo Pozzi e Alex Zullo (past President FIPI).

Le parole di Angelo Valisiglio

Il direttore artistico Angelo Valisiglio ha commentato così:

“È stata un’edizione di altissimo livello, una manifestazione che negli ultimi anni è cresciuta in maniera esponenziale ed è stato emozionante vedere una platea piena. Ringrazio la città di Sanremo, il Comune per la preziosa presenza, l’Assessore al Turismo Alessandro Sindoni e Walter Vacchino, proprietario del Teatro Ariston. Il più sentito ringraziamento va a Vittorio Costa, fondatore di Nove Eventi, al presidente Giordano Tittarelli, Gianni Errera, l’avvocato Alessandra Morganti e tutto il team che ha reso possibile questa edizione”.

Nato negli anni Ottanta, Sanremo Rock resta un trampolino fondamentale per centinaia di giovani artisti della scena rock, indie, alternative e pop rock. Il percorso di quest’anno è partito con le tappe estive di Livorno, Noto e Ferrara, fino ad arrivare alla finalissima di settembre al Teatro Ariston.

Il network Sanremo Rock & Trend

Il progetto è firmato da Nove Eventi srl e sostenuto da una rete di partner: Vivaticket, Assoconcerti, Teatro Comunale di Ferrara, Ferrara Summer Festival, Hard Rock Cafe Firenze, Teatro Ariston di Sanremo, Dophix, Vinilificio, Mamely e Matilde Dischi.

Fondamentale il lavoro dei responsabili regionali: Daniele Beretta (Hard Rock Cafe Firenze), Antonella Lia (sud Italia), Luca Loffredo (Lombardia), Manuel Verardo (Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, Emilia Romagna e Sardegna), Fernando Daidone (Sicilia) e Daniele Spaziani (Lazio).

Ancora una volta, Sanremo Rock & Sanremo Trend hanno dimostrato di essere un palcoscenico cruciale per gli emergenti italiani, in grado di coniugare competizione, visibilità e professionalità in una cornice unica: quella del Teatro Ariston.

Cerca su A.M.I.