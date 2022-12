Sanremo Giovani 2022: “Giorno di scuola” testo, significato e video del brano di ROMEO E DRILL

ROMEO E DRILL Giorno di scuola testo e significato della canzone in gara a Sanremo Giovani 2022.

Tra i 4 finalisti di Area Sanremo 2022 che questa sera, 16 dicembre, si giocheranno un posto fra i 28 artisti che parteciperanno al Festival di Sanremo 2023 a febbraio ci sarà anche il duo di artisti ROMEO E DRILL.

Il gruppo si presenterà al Casinò di Sanremo e proverà il tutto e per tutto per staccare un biglietto per l’Ariston con il pezzo Giorno di scuola. Ecco tutto quello che c’è da sapere su di loro e sul pezzo che portano in gara.

Chi sono Romeo e Drill di Sanremo Giovani 2022

ROMEO e DRILL sono un duo romano pop urban attivo dal 2019, composto da Patrizio Romeo (in arte Romeo) e Francesco Manfredi (in arte Drill). I due cantanti danno il via alla loro collaborazione a dicembre 2019, dopo l’incontro con il loro produttore Mr.Brux. Il loro pezzo d’esordio è Chissenefrega, e da quel momento amplificano la loro connessione musicale e umana. Dopo aver lavorato a diversi brani usciti su ogni piattaforma digitale, a dicembre 2021 lanciano il primo singolo Sono ancora morto, con Leave Music. Nel loro curriculum live, i due cantanti vantano anche una partecipazione all’Indiegeno Fest in Sicilia.

Romeo e Drill Giorno di scuola: il significato della canzone

Il brano parla di una relazione ormai finita rispetto alla quale però i due artisti ancora rimuginano. Tutto il pezzo è attraversato da un senso lancinante di nostalgia, proprio la stessa che si vive il primo ultimo ultimo giorno di scuola, quando si fa un bilancio dell’anno appena trascorso sui banchi insieme ai nuovi compagni di classe.

Romeo e drill Giorno di scuola testo, audio e video

Mi suoni mi smembri

Sei quadri ed affreschi

Ho preso i nostri bagagli

Lasciato dentro i ricordi

Pensavo bene a lasciarti

Le cose che non sopporti

Resti fissa

Un tatuaggio

Un fiore cresce sempre sull’asfalto

Il fiore cresce come cresce quello che proviamo sempre

Il seme fuori esce

Da un salice piangente

E mi chiami solo per un secondo

Quel secondo sai che ti giro intorno

E prendo spunto da te

E sei come il mio primo ultimo giorno di scuola

Una canzone sotto le lenzuola

Cosa ti aspetti ancora

Vorrei farmi un giro si ma sopra di te

Tra le vie tra gli Champs Elysees

Ti ricordi quella volta ubriachi a fare le tre

Ora non le fai più con me.

Sai che ti odio davvero

Dai credi all’amore vero

Hai le foto mie ma tanto non le guardi più

Pensi che sia vero invece era solo un déjà-vu

Mai prendo quelle distanze

Hai foto delle vacanze

Guarda la finestra specchiati nel giorno

Eri bella ieri oggi sembri il mio tramonto

E mi chiami solo per un secondo

Quel secondo sai che ti giro intorno

E prendo spunto da te

E sei come il mio primo ultimo giorno di scuola

Una canzone sotto le lenzuola

Cosa ti aspetti ancora

Vorrei farmi un giro si ma sopra di te

Tra le vie tra gli Champs Elysees

Ti ricordi quella volta ubriachi a fare le tre

Ora non le fai più con me.