Sanremo Giovani 2020. La Rai ha appena comunicato i nomi dei 20 finalisti della sezione riservata alle nuove proposte che accedono alle semifinali di AmaSanremo.

Sono cinque gli appuntamenti con la trasmissione AmaSanremo, condotta da Amadeus, alle 22.45 su Rai1 e Radio2, da giovedì 29 ottobre a giovedì 26 novembre.

Per 20 giovani artisti selezionati dalla Commissione Artistica delle Nuove Proposte guidata da Amadeus sarà il momento per provare a superare lo step e accedere alla finalissima di Sanremo Giovani del 17 dicembre dal Teatro del Casinò ch andrà in onda in prima serata, e sempre in diretta su Rai1, per poi cercare poi di accedere ai sei nomi che arriveranno al Teatro Ariston, nella categoria “Nuove proposte” del Festival di Sanremo 2021.

A loro si aggiungeranno i 2 artisti provenienti dalla selezione di Area Sanremo (qui gli iscritti ad oggi).

I nomi dei 20 semifinalisti, protagonisti di AmaSanremo, sono stati comunicati dal direttore artistico Amadeus (con lui nella Commissione musicale Claudio Fasulo, Gianmarco Mazzi, Massimo Martelli e Leonardo De Amicis) dopo le audizioni dal vivo dei 60 selezionati tra i 961 iscritti a Sanremo Giovani (a cui si è aggiunto di diritto il vincitore del Festival di Castrocaro), il 19 e 20 ottobre.

Clicca su continua per scoprire i 20 semifinalisti di Sanremo Giovani 2020.