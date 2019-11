Sanremo Giovani 2019 File 08: Samuel Pietrasanta

Tra i giovani artisti arrivati in semifinale e che sognano un posto tra le Nuove proposte del Festival di Sanremo 2020 troviamo Samuel Pietrasanta.

Nato nel 1992 a Catania Samuel entra a soli 15 anni nella scuola di Mogol, vincendo una borsa di studio.

Dai 20 anni inizia a dedicarsi in modo completo alla musica facendo il busker e così, da artista di strada, gira tutta l’Italia.

Nel 2016 riesce ad entrare nel Team di Raffaella Carrà a The Voice of Italy. Nel programma arriva fino in semifinale ma la Showgirl decide di seguirlo anche dopo quest’avventura producendo il suo singolo, Déja vu.

Quest’anno arriva a in semifinale a Sanremo Giovani 2019 con il brano da lui composto, E dove sarai tu.

SANREMO GIOVANI 2019 SAMUEL PIETRASANTA

Vero nome: Samuel Pietrasanta

Data di nascita: 16 febbraii 1992

Dischi: nessuno

Singoli: Where are you know (2017), Dèja vu (2018)

Certificazioni: nessuna

Etichetta: Arcoiris Edizioni Musicali di Raffaella Pelloni

SAMUEL PIETRASANTA E DOVE SARAI tu

Il brano di Samuel è già disponibile sui digital store e nelle piattaforme streaming.